澳洲情報機構提「中國間諜威脅」　國安部：不要自我加戲

日前，澳洲情報安全機構負責人發表公開演講，稱包括中國在內的多個國家的「間諜活動」給澳帶來「顯而易見」的嚴重威脅。周五（15日），中國國家安全部微信公眾號專門發文回應，指澳方此番炮製炒作「中國間諜威脅」的舉動，反映了其國內一些勢力不願看到中澳關系健康穩定發展，無事生非、捏造炒作。這種自我鏡像的惡意揣測和子虛烏有的被害臆想，既屬老調重彈式的對華「灰色濾鏡」，也暴露了澳洲對自身安全的「過度焦慮」。澳洲真的想多了。



文章稱，澳洲是世界上唯一一個獨佔一塊大陸的國家，也是世界上為數不多的沒有陸地鄰國的主權國家，具有得天獨厚的地緣環境，在國家安全上本可以以超然姿態聚力搞好自己的發展。然而，澳作為「五眼聯盟」成員，其情治機關喜歡主動卷入大國紛爭、支持協助個別國家在全球實施情報竊密活動，惹人反感、招人厭惡。在對華方面，澳洲慣於搞「小動作」，又常常無病呻吟，做賊心虛，疑人偷斧，對他國無端猜忌。澳洲對中國開展造謠抹黑，只會在國際社會廣失道義，既不可能損害中國公道正義的負責任大國形象，對維護澳方安全利益更是徒勞無功。

自2009年起，中國連續16年成為澳第一大貨物貿易夥伴、進口來源地和出口市場，推動中澳兩國關系持續健康發展，符合澳國家利益。當前，在雙方共同努力下，中澳關係已逐漸走出低谷、實現轉圜，給兩國人民帶來了實實在在的福祉。但一個時期以來，澳國內一些政客的「恐華」「排華」偏執症始終不見好轉，在涉華問題上頻頻採取消極舉動、錯誤言行，與兩國領導人指明的正確方向背道而馳，在中澳關係進一步向前、向好發展的時代背景下，繼續固守對華污名化、妖魔化的錯誤觀念，持續開展涉華負面炒作、渲染「中國間諜威脅」虛假敘事。這種無事生非的「自我加戲」，只能在世界上被人恥笑。

圖為2023年11月5日，澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）參觀第六屆中國國際進口博覽會展場。（阿爾巴尼斯社交媒體X賬號）

鐵一般的事實證明，在國際隱蔽鬥爭領域，澳情治機關扮演的從來都不是受害者角色。近年來，中國國家安全機關先後依法破獲多起澳情治機關策動的對華間諜案件，有力維護了我主權、安全、發展利益。此次澳情治機關鼓吹外國間諜活動給澳帶來的「嚴重威脅」，甚至通過無端指責「中國間諜威脅」，將自己包裝成無辜「受害者」，除了一些捕風捉影的假設、聳人聽聞的臆測外，完全沒有任何事實和證據。澳情治機關此次的表演，或許是一次替人火中取栗，也或許又是一次被迫的命題作文，但是總之會顯得缺乏理性、不夠專業。

文章最後稱，謠言止於智者，事實勝於雄辯。中國作為負責任的大國，始終秉持共同、綜合、合作、可持續的安全觀，推動實現國際共同安全。在中澳全面戰略夥伴關係開啟第二個10年的新起點上，雙方應持續增進戰略互信，深化拓展互利合作，廣泛培植人民友誼，共同應對風險挑戰，通過同向同行的務實安全合作，為國際社會提供更多穩定性、確定性。