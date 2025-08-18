華為Pura 80現身麒麟晶片訊息　時隔四年再度公開

近日，有部分華為Pura 80系列手機用戶在社交媒體發文表示，隨著鴻蒙系統升級，手機設定中已可查看麒麟晶片信息。這是時隔四年後，麒麟晶片型號再次在華為手機上公開展示。



內媒《觀察者網》報道，上一次華為在新品中介紹麒麟晶片，已是2021年P50系列發布會。當時華為常務董事、終端BG董事長余承東在發佈會上表示，由於遭美國制裁，華為麒麟5G晶片「只能當4G用」。受此影響，華為手機出貨一度大幅下滑，甚至跌出中國市場前五。

HUAWEI Pura 80 Pro+（華為）

余承東8月16日在央視財經直播中回憶，過去六年華為在制裁下經歷了極為艱難的時刻。他透露，華為手機在制裁前全球年出貨量可達2.4億至2.5億台，單月最高出貨量突破3000萬台；但受制裁影響最嚴重時，一年僅出貨2000多萬台。

「美國制裁之前，華為終端曾經市場份額超越蘋果和三星，做到第一。剛做了兩個季度，因為制裁，晶片生產的原因，沒有發貨的問題就下來了。將來我們晶片產能上來，生態體系逐步走向完善，有可能將來鴻蒙不僅成為中國的主力操作系統和生態，也成為全球主力操作系統和生態，一定會有那麼一天的。」

2019年6月，華為證實鴻蒙系統存在，圖為2019年8月9日，華為消費者業務CEO余承東講解鴻蒙系統。（資料圖片）

報道回顧，麒麟晶片早於2023年8月隨Mate60系列重返市場，但華為當時並未公開介紹。幾乎同時，華為宣布鴻蒙系統正式告別「雙框架」模式，不再兼容安卓生態，全面邁入單框架時代。余承東當時解釋道，「我們曾經保持了兩個棧，一個是鴻蒙的體系，同時又支持安卓體系，所以叫雙框架。那個時候因為考慮到應用開發遷移工作量很大，所以當時鴻蒙上跑的應用不是鴻蒙應用，而是安卓應用，所以有人理解成套殼。但鴻蒙5.0跑的應用，今年華為發布所有新手機，全是我們鴻蒙重新開發的應用」。

根據市場調研機構IDC最新數據顯示，今年第二季，華為手機出貨量達1250萬台，以18.1%市場份額重回中國市場第一。這是自2020年第四季以來，華為時隔四年再度奪回中國智能手機市場冠軍。