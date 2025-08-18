和田玉造假產業鏈曝光：「外國玉商」竟是福建方言員工

新疆和田玉長期受到市場追捧，但造假問題層出不窮。內地《央視財經調查》近日深入河南南陽石佛寺鎮等地，揭露和田玉市場存在的多重亂象。不法商家利用消費者缺乏專業知識，將廉價的青海料、韓料、阿富汗玉冒充高端籽料，甚至透過化學染色、漂白等手法製假，更有商家製作虛假鑑定證書，每張僅售2元人民幣，卻能掃碼「驗真」。更離譜的是，一些公司還宣稱玉石具有「調理五臟六腑」等療效，以誇張話術收割中老年群體。



據《財經調查》追蹤發現，在河南南陽石佛寺鎮榆樹莊市場，籽料批發區彌漫刺鼻氣味，不少顧客甚至戴上塑膠手套挑選。攤主直言，這些外觀高端的籽料，其實是經化學藥劑「染色」的低端玉料。知情人透露，由於真正的和田玉籽料稀缺，不法商家經常用青海料、韓料或阿富汗玉充數，經過打磨、浸泡、染色後，就能搖身一變成為「高檔籽料」。業內更盛行所謂「拔猴毛」技術，即透過漂白讓劣質玉料看似白淨如羊脂。

內地和田玉亂像，學藥劑「染色」的低端玉料變精品。（央視財經調查）

報道進一步發現，一些商家能在短時間內為廉價玉料辦理「和田玉鑑定證書」，每張僅需2元。這些證書資料齊全，還能掃碼查詢，但實際查無發證機構。業內人士坦言，這些「檢測中心」純屬虛構，目的就是欺騙消費者。

內地和田玉「科技與狠活」的詐騙術。（央視財經調查）

此外，隨著直播電商興起，石佛寺鎮更形成獨特的「走播」生態。例如有主播手持強光手電展示玉石，並上演「激烈砍價」。報道介紹，一名粉絲眾多的主播在鏡頭前與攤主討價還價，最終以660元成交一條「珍貴」手鏈，但實情是這條手鏈原本就是主播自家貨，所謂的「砍價」只是精心設計的表演。另一個名為「大夢和田」的直播間，主播與攤主表面爭論，暗中卻以手勢溝通產品底價僅200元，營造「撿漏」幻覺。

假證書只要2元人民幣。（央視財經調查）

而在廣東四會市，《財經調查》記者以求職者身份進入「玉滿江河珠寶店」，發現該公司擁有多個直播帳號，銷售額全國前列，實際上主播每天都在演繹劇本。其直播間「旺爾珠寶」安排兩派主播「殺價」，營造搶單氛圍，甚至聲稱能拿下「數十億合同」；另一間「百百福珠寶」則讓員工扮演「外國玉商」與「翻譯」，所謂「外國口音」實為福建方言。

更誇張的是，部分直播間聲稱玉石具「神奇療效」。有主播強調玉石含有「血紅蛋白元素」，能清理體內「雜質」，特別適合中老年人，甚至針對「60、70年代未坐好月子的女性」定向推銷。另有產品以琥珀包裝成「補血寶石」，聲稱富含鐵元素。雖然毫無科學依據，但這些話術卻讓不少消費者深信不疑，公司因此獲利豐厚。

從假籽料、假鑑定，到假直播、假療效，和田玉市場造假與欺詐已形成完整產業鏈。內地多位專家呼籲，有關部門應加強市場監管，嚴厲打擊造假，完善行業標準與鑑定體系，切實維護消費者合法權益，還玉石市場一個清朗環境。