河南4A級景區爆造假！青苔是毛線、樹葉為塑膠　網民嘲：去吸甲醛

近日內地網絡流傳一段影片，有網友前往河南洛陽重渡溝自然風景區旅遊，赫然發現區中綠植「都是假的」，青苔是毛線做的、樹葉是塑膠製成，讓大批網友不禁感歎「還有什麼是真的？」



網傳影片中，男遊客一邊走一邊用手機拍攝，先是發現步道旁樹幹上佈滿青苔，靠近後用手一撩竟發現是「毛線」佯裝而成，繼續往前行又有異狀，原來枝頭垂落的樹葉是「人造塑膠葉」。

原來枝頭垂落的樹葉是「人造塑膠葉」。（截圖）

據公開資料顯示，重渡溝自然風景區為國家4A級景區，位於河南省洛陽市欒川縣潭頭鎮西南10公里的熊耳山，因東漢光武帝二渡伊水至此而得名。1999年，重渡溝風景區正式對遊人開放，區內依山傍水，森林覆蓋率廣，景區內植被覆蓋率達到95%以上，由金雞河、滴翠河、水簾仙宮等景區組成，有景點200餘個，遊覽面積30平方公里。

號稱「自然風景區」卻被踢爆綠植造假，引發網友議論紛紛，「人家花錢進去看毛線，塑膠樹葉的？」、「還有什麼是真的？」、「這是去森林公園吸甲醛去了」，不過也有人為景區抱不平：

「本來就是專門在景區裡打造了一片綠野仙蹤的區域，其實就算不這麼做，重渡溝的自然景色也是非常美的」

「為了讓拍照打卡的遊客能出騙兒，景區也不容易」。



【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】