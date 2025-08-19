京津冀再有暴雨　北京市民分享半夜雷電交加　啟動防汛四級響應

今年多地暴雨成災，7月底北京近一輪強降雨造成44人死亡、9人失蹤。河北省則有4人死亡，8人失蹤。據氣象部門預報，8月19日起，京津冀部分地區有大到暴雨，其中，北京、天津以及河北中部和東北部等局地有大暴雨。有不少北京市民在網絡分享19日凌晨雷電交加的場景。



中央氣象台8月19日6時發布暴雨藍色預警。根據《國家防汛抗旱應急預案》及有關規定，國家防汛抗旱總指揮部決定於8月19日8時針對京津冀啓動防汛四級應急響應。國家防總辦公室派出兩個工作組分赴北京、河北一線協助指導防汛救災工作。

北京暴雨｜密雲養老院31死 7旬老人站窗臺3小時｢不斷顫抖｣終獲救

+ 6

中國高溫黃色預警、暴雨藍色預警齊發

據中央氣象台，預計8月19日白天，黃淮大部、江淮、江漢、江南中北部、陝西關中、四川盆地等地的部分地區有35～39℃的高溫天氣，其中，陝西關中、河南東部、湖北東部、安徽南部、江西北部、浙江中西部等地局地最高氣溫可達40℃以上。

預計，8月19日8時至20日8時，內蒙古、甘肅、陝西、遼寧、吉林、山西、京津冀、四川盆地、廣西、廣東等地部分地區有大到暴雨，其中，遼寧東部、河北中部和東北部、北京、四川盆地西南部、廣西西部等地局地有大暴雨。上述部分地區伴有短時強降水，局地有雷暴大風等強對流天氣。