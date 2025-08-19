深圳遭暴雨侵襲地下停車場水浸　市氣象局：仍有雷雨雲團生成可能

深圳市發出分區暴雨黃色預警信號、雷電預警信號。深圳市氣象局消息，昨晚（18日）8時至今早（19日）7時，深圳市先後受兩輪暴雨影響。有不少網民稱，凌晨被雨聲吵醒，也有屋苑的地下停車場水浸。



有網民在社交平台分享，昨晚整夜雷雨不停，清晨5時許聽到旁邊比較低窪幢有警報聲，趕到地下停車場時發現因雨太大，馬路的積水沖入地下停車場，不少住戶陸續將車輛移到安全區域，也有消防車到場處理。

深圳先後受兩輪暴雨侵襲。8月19日凌晨，有屋苑的地下停車場水浸。（微博@胖哥GT）

深圳市氣象局消息，昨晚8時至今早7時，深圳市先後受兩輪暴雨影響，深圳市中西部出現大雨到暴雨，其中羅湖、龍崗、鹽田等地出現暴雨到大暴雨，南山、福田、寶安、龍華也降雨較大。深圳市天氣不穩定，香港及海上仍可能有雷雨雲團生成並影響深圳市。

深圳受兩輪暴雨侵襲，部分路段水浸。（微博@胖哥GT）

據最新天氣預報，本周前期深圳（含深汕）降雨逐日減弱，後期以晴熱天氣為主。19日晚上至20日受南海熱帶低壓外圍環流影響，降雨仍頻密，累計雨量可達暴雨；20日，雨勢明顯減弱，仍有（雷）陣雨；展望21-24日以高溫晴熱天氣為主，午後局地有短時（雷）陣雨。