釋永信被查　中國佛教協會：沒法外之人　絕不能逾越法律「紅線」

周二（19日），中國佛教協會網站發表文章指出，釋永信挪用、侵佔項目資金、寺院資產，涉嫌刑事犯罪，嚴重違犯佛教戒律，給少林寺的管理和佛教領域正常秩序製造了混亂，對佛教健康傳承造成了障礙，給全國佛教界抹了黑。佛教教職人員，特別是佛教界代表人士，應當切實增強法治觀念，時時繃緊守法遵規這根弦，絕不能觸碰甚至逾越法律「紅線」。



文章稱，守法是每個公民應盡的義務。《中華人民共和國憲法》在規定了中國公民權利的同時，也規定了中國公民的基本義務。《憲法》第五十三條規定：「中華人民共和國公民必須遵守憲法和法律，保守國家秘密，愛護公共財產，遵守勞動紀律，遵守公共秩序，尊重社會公德。」在中國，每一位公民都平等地享有憲法和法律賦予的權利，平等地履行憲法和法律規定的義務，任何人都沒有超越法律的特權，沒有法外之地、法外之教、法外之人。佛教教職人員首先是國家公民，出家為僧並沒有改變作為公民的基本身份，必須與其他公民一樣遵守憲法和法律法規，不能因為信仰佛教，取得出家僧人的宗教身份，就不履行公民義務，不受法律約束。

釋永信。（資料圖片）

守法是佛教信仰的內在要求。「諸惡莫作，眾善奉行，自凈其意」是佛教的基本教義。違法犯罪，即是造作惡業。守法遵規，也是行持善業。自覺遵守法律是佛教教義的根本要求。佛教戒律，尤其是菩薩戒明確規定受戒者不做國賊、不謗國主、不漏國稅、不犯國制。奉行佛教教義，遵守佛教戒律，就應自覺遵守國家法律。知恩報恩，是佛教的重要理念，也是中國佛教的優良傳統。佛教倡導教徒「上報四重恩」，其中之一就是報國家恩。在新時代，佛教徒遵守憲法和法律法規，維護國家利益和公序良俗，尊重其他公民的合法權益，為法治國家和法治社會建設發揮積極作用，是報國家恩的具體踐行和落實。

守法是嚴持戒律的應有之義。佛教是重視因果、強調自律的宗教。佛教戒律旨在幫助佛教徒防非止惡、廣行善法、利益眾生。佛教徒作為公民，除信仰生活外，還要參與社會生活，處理各種社會關系。在社會生活中，佛教徒必須維護法律尊嚴，遵守公序良俗，守護公平正義。法律中有規定而戒律中未涉及的規範和要求，佛教徒必須遵守法律。《五分律》記載，佛陀曾對弟子開示：「雖是我所制，而於余方不以為清凈者，皆不應用；雖非我所制，而於余方必應行者，皆不得不行。」這稱為「隨方毗尼」。同時，佛教界應當根據時代發展進步要求、本著戒律精神、根據有關法律法規規章，制定內部管理制度，作為戒律的補充、延伸和輔助，在戒律和法律之間發揮銜接作用，如古代漢傳佛教的叢林清規、當代佛教團體制定的規章制度等。佛教徒，尤其是肩負住持正法重任的出家僧人，既要守戒，更要守法，始終銘記教徒首先是公民，國法大於教規。佛教界代表人士，作為佛教界的中堅和骨幹，更應按照「四條標準」和佛教教義教規，作守法的模範、道德的榜樣、自律的表率。