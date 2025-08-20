9·3閱兵｜受閱武器以新型4代裝備為主　高超聲速、防空反導等亮相

9月3日，北京天安門廣場將舉行紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會，包括檢閱部隊。這次閱兵，由徒步方隊、裝備方隊和空中梯隊組成。

8月20日，國務院新聞辦公室舉行新聞發佈會，相關負責人介紹，這次閱兵所有的受閱武器裝備都是國產現役主戰裝備，是繼2019年國慶大閱兵後，解放軍新一代武器裝備的集中亮相。



相關負責人介紹，這次閱兵以新型四代裝備為主體，比如新型坦克、艦載機、殲擊機等，按作戰模塊進行編組，展示中國軍隊體系作戰能力。

遴選陸上、海上、空中系列無人智能和反無人裝備以及網電作戰等新型力量參閱，比如新型無人機定向等武器、電子干擾系統等，展示解放軍新域新質戰力。

集中亮相一批高超聲速、防空反導、戰略導彈等先進裝備，展示解放軍強大的戰略威懾實力。

這一次受閱武器裝備信息化、智能化程度較高，充分體現中國軍隊適應科技發展和戰爭形態演變，打贏未來戰爭的強大能力。