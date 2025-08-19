海灣戰爭後再無標竿？九三大閱兵重新定義「現代戰爭」

據央視新聞報道，九三大閱兵的第二次綜合演練已經於8月17日結束。筆者正在北京，幸運地目睹了大批參加閱兵的新裝備。因為眾所周知的原因，具體的型號目前還不便展開介紹，相關照片和影片全網也都有，但筆者有個總體感受實在憋不住，得和大家分享：如果說30多年前的海灣戰爭，美軍讓世界認識了什麼是現代戰爭；那麼如今的九三大閱兵，將重新定義「現代戰爭」。



說這個話，筆者是有幾分根據的——當年參加海灣戰爭的美軍裝備，如今大部分基本都還在服役：天上的F-15、F-16戰鬥機、E-3預警機和「阿帕奇」武裝直升機；地面的M1主戰坦克和M2步兵戰車；海裡的「尼米茲」級航母、「阿利伯克」級驅逐艦、「洛杉磯」級攻擊核潛艇……儘管它們經過了幾輪現代化改進，但總體設計思路依然擺脫不了當年的框架，要說這些武器時隔30年後還能夠代表當今世界的現代戰爭潮流，未免也太看不起這些年的技術發展。

海灣戰爭時期，美國海軍兩棲指揮艦藍嶺號（USS BLUE RIDGE）及法國海軍等船隻停泊在巴林港口。（美國國防部）

那什麼才是現代戰爭？看看這次閱兵的裝備就知道了。

估計很多人都看到了，這次參加閱兵的鷹擊-15、鷹擊-17和鷹擊-19等各種鷹擊系列反艦導彈刷屏，有人戲稱這次終於解決了一個難題——「為什麼中國鷹擊反艦導彈家族裡，在鷹擊-12、鷹擊-18反艦導彈會直接出現鷹擊-21，中間的其他型號呢？」

解放軍主要反艦導彈「鷹擊12」、「鷹擊18」。（Ｘ@Aurora107E）

都說高超音速武器是代表未來戰爭的發展方向，但長期以來真正問世的高超導彈寥寥無幾，不但美國拉垮的高超導彈進展「喜人」，就連俄羅斯也沒有多少能拿出手的裝備，鋯石高超音速巡航導彈至今沒有高清照片，以至於技術水準剛剛入門的俄羅斯的「匕首」空射彈道導彈都成為高超導彈的代言人。而這次參加中國九三大閱兵的多型高超導彈，將讓世界真正認識，中國在這個領域已經達到什麼地步。

另一個值得一提的是這次參加閱兵的地面裝甲部隊。俄烏衝突中，無論是俄系坦克還是西方坦克，在廉價無人機面前都損失慘重，以至於不少媒體在炒作「坦克過時論」。但問題是，目前還沒有比坦克更有效的其他人員載具能夠取代它的地位——有句話說得好，真正讓騎兵退出戰爭舞台的，是裝甲、機動和防禦更好的坦克，而不是步兵手裡的機槍。如今動輒重達六七十噸的現役坦克，已經在提升裝甲防護方面走上了死胡同，未來能夠淘汰現役坦克的不會是步兵手裡的無人機，而是另一種性能更均衡的新型裝甲載具。

在俄烏衝突中被摧毀的M1A1坦克證明，單純靠堆裝甲強化防禦的思路已經走進了死胡同。

從這次閱兵展出的全新輕型主戰坦克看，它很可能採用了無人炮塔，兩人或者三人乘員組，除了顯著強化車體防禦，包括側面和後部防護外，更多是依靠強大的態勢感知能力和主動防護技術，以抵禦包括無人機在內的戰場威脅。例如其炮塔上的多部小型主動雷達能提供四周360度+上方180度的全方位戰場監視能力，並及時引導主動防禦系統攔截來襲的無人機、炮彈或者導彈。根據去年珠海航展上VT-4主戰坦克的設計思路，這種輕型主戰坦克很可能還可以釋放小型車載無人機，提供更遠距離（10公里範圍內）的視野，以提前探測和消滅對手的無人機操作手。

這種新概念主動防護思路擺脫了傳統的甲彈對抗，讓坦克能夠以更輕的重量適應各種作戰環境。在筆者看來，這種發展更均衡、充分發揮資訊化優勢的新型坦克，可能才是未來戰場所需要的。

中國產VT-4坦克。（資料圖片）

此外，無人化也被視為未來戰爭的特徵之一——這次閱兵還展出了多個型號的無人裝備。除了備受矚目的新型隱形無人機、無人作戰車輛外，頗為驚喜的還有各種無人潛航器，甚至有被戲稱為中國版「波塞冬」核魚雷的超大型無人潛航器，其噸位顯著超過美國當前最大的「虎鯨」超大型無人潛航器，其續航能力、有效載荷和多工能力都有望更勝一籌。

目前外網已經在瘋傳這次閱兵裝備的大量照片和影片，雖然說不方便直接介紹其性能，但看看老外是如何評價這些中國新武器的，還是挺有意思。

本文獲《觀察者網》授權刊載，原文載於微信公眾號「大霧攔江」。

