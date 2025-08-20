5家庭內蒙露營遭山洪沖走　事故已致11死仍有1人失蹤　僅1人獲救

內蒙古巴彥淖爾市烏拉特後旗16日突發山洪，導致當時正在野外露營的13人被沖走。新華社報道，截至今日（20日）上午9時40分，事故已致11人遇難、1人失聯，1人獲救。



山洪過去後可見有大量車轍印。（新華社）

報道指，8月16日晚上10時左右，烏拉特後旗烏蓋蘇木東烏蓋溝上游突發山洪，將在此露營的一行13人和4輛車沖走。

災害發生後，1600餘名來自應急管理、公安、消防、自然資源、水利、衛生健康等部門的人員投身搜救工作。

據早前報道，根據獲救的一名19歲少女口述，其一行13人駕駛4輛車在當地露營時，突發山洪將人員和車輛沖走。這13名遇險者來自5個家庭，其中男性8人、女性5人。

據報道，事發地並非景點，為遊客自發野外露營。已獲救的19歲少女剛剛結束高考，獲救後生命體徵穩定，在醫院接受治療。

事故現場附近河道。

8月16日至17日，巴彥淖爾市遭遇強降雨，最大降雨量201.4毫米，最大小時雨強57.2毫米，強降水引發當地多條溝口發生山洪。