5家庭內蒙露營遭山洪沖走 事故已致11死仍有1人失蹤 僅1人獲救
撰文：朱加樟
出版：更新：
內蒙古巴彥淖爾市烏拉特後旗16日突發山洪，導致當時正在野外露營的13人被沖走。新華社報道，截至今日（20日）上午9時40分，事故已致11人遇難、1人失聯，1人獲救。
報道指，8月16日晚上10時左右，烏拉特後旗烏蓋蘇木東烏蓋溝上游突發山洪，將在此露營的一行13人和4輛車沖走。
災害發生後，1600餘名來自應急管理、公安、消防、自然資源、水利、衛生健康等部門的人員投身搜救工作。
據早前報道，根據獲救的一名19歲少女口述，其一行13人駕駛4輛車在當地露營時，突發山洪將人員和車輛沖走。這13名遇險者來自5個家庭，其中男性8人、女性5人。
據報道，事發地並非景點，為遊客自發野外露營。已獲救的19歲少女剛剛結束高考，獲救後生命體徵穩定，在醫院接受治療。
8月16日至17日，巴彥淖爾市遭遇強降雨，最大降雨量201.4毫米，最大小時雨強57.2毫米，強降水引發當地多條溝口發生山洪。
內蒙古突發山泥傾瀉 野外露營者被沖走 已致10死2失聯1人獲救內蒙古街頭現四座共享單車？ 貪玩少年交代如何保持平衡粵港澳大灣區傳媒內蒙古行 聚焦採訪現代化建設發展成果內蒙古呼倫貝爾突降冰雹 三伏天草原由綠油油秒變白皚皚「雪原」