內蒙古街頭現四座共享單車？　貪玩少年交代如何保持平衡

近日，內蒙古呼和浩特街頭驚現「共享電車+長椅」的神奇組合，4名少年坐在長椅上，長椅則橫置在共享電動車上，他們在馬路中間搖搖晃晃騎行，驚險萬分。



《中國新聞周刊》報道，警方介紹，事發於在8月1日，4名少年剛剛從小學升初中，均未滿16周歲。8月8日，呼和浩特市交管支隊新城大隊約談涉事的4名少年及其家長，其中一人交代，長椅是撿回來的，體重最重的人坐在中間保持平衡，體重輕的坐在兩邊。

4名少年將長椅橫置在共享電動車上騎行。（影片截圖）

據少年交代，他讓體重最重的人坐在中間來保持平衡。（影片截圖）

《道路交通安全法實施條例》規定，駕駛電動單車須年滿16周歲，且嚴禁超員，以免車輛重心偏移導致失控。《民法典》列明，未成年人騎行造成他人損害的，監護人要承擔侵權責任。作為家長，必須切實履行監護職責。

在民警的見證下，4名未成年人與家長共同簽訂《安全承諾書》，承諾嚴格遵守交通法規，杜絕危險騎行行為。