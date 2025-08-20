廣東高校副教授疑跳樓身亡　終年41歲　網傳7月底才結婚

廣東以色列理工學院青年教師黃愷副教授，8月12日不幸去世，終年41歲。知情人士透露，黃愷是跳樓身亡，7月底才結婚。



黃愷。（網上圖片）

據學校官網介紹，黃愷本科畢業於北京大學，2011年博士畢業於加拿大多倫多大學，導師為諾貝爾獎得主John Polanyi(1986年獲諾貝爾化學獎）。畢業後先後在加拿大多倫多大學、德國馬普協會（馬克斯·普朗克科學促進協會）Fritz Haber研究所從事博士後、助理研究員工作。

加入廣東以色列理工學院前，黃愷擔任加拿大多倫多大學材料科學與工程系副研究員。在廣東以色列理工學院先後擔任助理教授、副教授。

黃愷的主要研究方向為固體表面的物理與化學性質，通過調控表面動力學來製備、表徵、理解新型的表面材料，在多個學術期刊上發表15篇學術論文；曾主持參與多個科研項目；主講的物理化學課程入選廣東省一流本科課程，並曾入選2025年南粵優秀教師表彰人選名單。

廣東以色列理工學院。（網上圖片）

5月23日，黃愷課題組在學校官網發布了一則招聘信息，招聘一名實驗員。不過，8月20日，學院官網已刪除黃愷的相關信息介紹。

一位來自北京的網民透露，他兩天前專門從北京趕到汕頭送別黃愷老師，參加了追思會。8月20日，廣東以色列理工學院一工作人員證實，黃愷老師的追思會於8月18日在汕頭舉行。

至於黃愷的死亡原因，網傳包括未通過非升即走（即是要求青年教師在聘期內完成職稱晉升，未達標者將不再續聘或轉崗）考核，或因一作論文（即是作為第一作者撰寫的論文）數量不足。不過，上述均為傳言，目前尚無官方通報。

求助網站和熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

利民會《即時通》：35122626

明愛向晴熱線：18288