市場競爭加劇降價賠售　全國上半年50%汽車經銷商錄得虧損

據中國汽車流通協會周一（18日）發布的調查報告，2025年上半年，中國汽車經銷商中52.6%面臨虧損，僅29.9%實現盈利，17.5%持平。虧損比例較以往顯著上升，主因在於市場競爭加劇，廠商與經銷商為搶佔市場份額紛紛降價促銷，導致新車銷售業務普遍賠售。



據《第一財經》報道，受汽車報廢與置換補貼政策推動，上半年汽車銷量略有回升，但激烈競爭迫使經銷商採取大幅降價策略，銷量雖增，收益卻未同步提升。調查顯示，74.4%的經銷商出現不同程度賠售，其中43.6%的賠售幅度超過15%，新車銷售成為虧損重災區。

售後服務仍是經銷商毛利的主要來源，上半年新車、售後服務及金融保險的毛利貢獻分別為-22.3%、63.8%和36.2%。新能源汽車經銷商的經營狀況相對優於傳統燃油車品牌，前者盈利佔比42.9%、虧損占比34.4%，後者則為25.6%和58.6%。一位轉營新能源車的經銷商表示，自主新能源品牌佣金雖低於豪華燃油車，但可通過「薄利多銷」彌補，且豪華品牌佣金已不如從前。

中國汽車流通協會副秘書長郎學紅指出，經銷商流動性不足問題亟需關注，若新車賠售問題無法解決，負現金流經營將持續惡化。傳統燃油車經銷商受賠售影響尤重，而新能源獨立品牌經銷商則面臨售後產值低、投資回收期長等挑戰。

此外，經銷商反映，汽車廠商對銷售任務達成的獎勵大幅縮水，付出與回報失衡，導致上半年對廠商的滿意度明顯下降。