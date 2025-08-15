5歲女童調汽車座椅壓死後排2歲弟　父母起訴車企索賠2百萬被駁回

周四（14日），上海高級人民法院公布一起涉及幼兒車內意外死亡的案例，引發對產品質量與監護責任邊界的討論。案中5歲女童調汽車座椅，致後排2歲弟弟被擠壓窒息死亡，父母起訴車企要求賠償200萬元人民幣。法院最終認定，事故主要因家長未履行監護職責，駁回了對汽車公司的訴訟請求。



據介紹，原告宗某與吳某為夫妻，育有一女（5歲）與一子（2歲7個月）。2023年5月1日，宗某駕駛商務車載妻子及兩名子女外出。當日11時許，發現幼子在車內失去意識、全身青紫，緊急送醫後搶救無效死亡，死亡原因診斷為缺氧缺血性腦病。

宗某向警方陳述，事故發生時，其子被第三排座椅擠壓窒息。當時，妻子與女兒分別坐於第二排右側與左側，幼子在第三排左側玩手機。10時30分左右，妻子發現女兒將座椅調低，壓到幼子頭部，幼子趴在座椅下無反應，經檢查已無呼吸。

宗某夫婦將車輛生產商某汽車公司訴至法院，指控車輛座椅調節缺乏自動感應回縮功能，壓力過大，存在設計缺陷，且無明顯警示標識，未能履行警示義務，要求被告公開道歉並賠償醫療費、死亡賠償金、喪葬費及精神損害撫慰金共200萬元。

上海高級人民法院審判案件。（Wikimedia Commons）

被告汽車公司辯稱，涉案車輛通過國家強制認證，座椅調節為手動控制，符合標準。《用戶手冊》已明確提示兒童安全座椅使用規範，無不合理危險。事故起因於原告未使用兒童安全座椅、疏於監護，放任幼童自行操作座椅。

法院查明，涉案車輛為某汽車公司生產的7座小型客車，2021年3月經檢驗合格出廠。《用戶手冊》明確標注「警告、告誡和注意」事項，並在「座椅與保護裝置」章節強調必須使用兒童保護裝置，警告若未正確安置兒童，可能導致嚴重甚至致命傷害。

法院認為，事故主要因家長未履行監護職責，未使用兒童安全座椅，且未阻止幼童操作座椅，導致悲劇發生。車輛本身符合國家標準，警示信息充分，無設計缺陷。最終，法院駁回宗某、吳某的全部訴訟請求。