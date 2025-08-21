梁文道內地播客《八分半》被指遭全面下架　多個社交媒體帳號被封

香港著名文化人梁文道在內地的收費播客節目《八分半》被指疑因觸碰敏感議題，7月下旬在多個平台下架或清空內容。梁文道當時在回覆《香港01》查詢時表示，其團隊「只是幾個社交媒體平台上的帳號收到通知，暫時不准發布新內容15天」，又指8月6日應該就會如期恢復。



外媒《聯合早報》20日（周三）報道卻指，該節目在內地至今仍處於下架狀態，梁文道此前遭清空內容的多個官方社交媒體帳號也已被封禁。《香港01》已向梁文道就事件作出查詢，暫未獲回覆。



梁文道。（資料圖片）

《八分半》在7月底突然被中國最大音頻平台喜馬拉雅下架全部節目，小紅書、B站等平台帳號也被清空所有內容，當時僅剩用戶體量較小的音頻平台「小宇宙」還能正常收聽。

《聯合早報》最新報道指，在20日凌晨，《八分半》在小宇宙發通知稱，由於「技術原因」，節目無法繼續在小宇宙更新，對此深表歉意，並留下聯繫方式處理善後事宜。這份通知發出後不久，節目便完全被下架。

《八分半》在內地僅有兩個付費收聽平台，即分別為喜馬拉雅和小宇宙。節目遭兩大平台下架，也意味著失去了在內地的所有正版播出渠道。

報道又指，喜馬拉雅8月初一度重新上架《八分半》，但上周又再次將節目下架，並將發布節目的梁文道帳號封禁。不少付費用戶已收到節目訂閱費退款，顯示此次下架行動更為徹底。

《八分半》下架的同時，梁文道已完結的同類型節目《八分》，也被喜馬拉雅和小宇宙同步下架。

此外，在7月遭清空內容的多個梁文道官方社交媒體帳號，包括小紅書帳號「八分半」、B站和微信視頻號「文道八分半」，在8月20日也已無法正常訪問。小紅書頁面稱「該帳號被封禁」。

在7月底的時候，《八分半》在小宇宙平台還能正常收聽。（截圖）

近日節目多次提及黎智英

據早前報道，《八分半》近期話題涉及多個引爆中國輿論的公共事件，不過梁文道則在節目中曾說，《八分半》在一些平台「看不到了」，可能跟介紹已故香港作家蔡瀾的節目有關。

在7月2日上線的節目《人們為什麼如此懷念蔡瀾？》中，梁文道借蔡瀾談起香港社會變化，多次提及已停刊的《蘋果日報》及《壹週刊》，也以英文名「Jimmy」代稱涉勾結外國勢力案的壹傳媒創辦人黎智英，對他表示感激。

不過梁文道在節目中也批評《壹週刊》「不扮高深，只求傳真」的理念對香港文化帶來了壞影響。

梁文道還說，金庸以前寫的報紙社論很銳利，「有些拿出來放到今天的香港，那是能坐牢的言論」。

梁文道在節目的結尾還稱，「這輩子沒見過香港這麼蕭條」，官員卻都在大談軟對抗。「這樣的背景下，大家就會懷念起那個肆無忌憚到過火的時代。」

這番言論被廣傳後，梁文道在7月18日更新的節目中說，不要在當下做有太大影響的事，「影響大了就不妙了」，並稱考慮是否繼續更新這檔節目。