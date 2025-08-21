西藏自治區成立60周年　習近平率中央代表團在拉薩出席慶祝大會

今年是西藏自治區成立60周年，慶祝大會將於今日（21日）上午10時在拉薩市隆重舉行。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平率領中央代表團出席大會。



中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平出席大會。（直播截圖）

全國政協主席王滬寧。（直播截圖）

中央辦公廳主任蔡奇。（直播截圖）

中共中央政治局常委、全國政協主席、中央代表團團長王滬寧，以及國務院副總理張國清等先發表講話。

張國清時宣讀賀電時表示，60年來，在黨中央領導下，在全國人民大力支持下，西藏在民族區域自治制度成功實踐，反分裂鬥爭富有成效，宗教信仰自由得到充分尊重和保障，經濟社會全面發展，人民生活極大改善。

張國清說，西藏脫貧攻堅全面勝利，同全國一道實現全面小康；社會大局持續穩定向好，反分裂鬥爭深入開展，邊疆鞏固、邊境安全；中華民族共同體意識不斷鑄牢，民族團結、宗教和順；改革開放不斷深入，高水平發展紮實推進，基礎設施加快建設，文化事業繁榮發展，生態安全屏障日益堅實，人民群眾安居樂業。

國務院副總理張國清宣讀賀電。（直播截圖）

張國清又表示，西藏自治區60年的輝煌成就來之不易，這是黨中央堅強領導的結果。實踐充分證明，沒有中國共產黨就沒有新中國，也就沒有新西藏，黨中央關於西藏工作的方針政策是完全正確的。只有堅持中國共產黨領導，堅持中國特色社會主義道路，堅持民族區域自治制度，堅持新時代黨的治藏方略，堅持鑄牢中華民族共同體意識，才能建設好社會主義現代化新西藏，共創中華民族的美好未來。

全國政協主席、中央代表團團長王滬寧向西藏自治區贈送習近平題詞的「共建中華民族共同體，書寫美麗西藏新篇章」賀匾。（直播截圖）

王滬寧致詞。（直播截圖）

在慶祝大會上，中央代表團團長王滬寧向西藏自治區贈送習近平題詞的「共建中華民族共同體，書寫美麗西藏新篇章」賀匾。

王滬寧致詞時指出，60年來，西藏經濟社會全面發展，地區生產總值從1965年的3.27億元（人民幣，1下同）增長至2024年的2765億元，增長154倍、年均增長8.9%，各族人民生活蒸蒸日上，人均預期壽命比自治區成立初期增長1倍多，西藏宗教信仰自由得到充分尊重和保障。

王滬寧指出，要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，抓好穩定、發展、生態、強邊四件大事，努力建設團結富裕文明和諧美麗的社會主義現代化新西藏。

王滬寧又提到，要堅定不移堅持和加強黨的全面領導、堅定不移確保國家安全和長治久安、堅定不移鞏固和發展民族團結、堅定不移推進西藏經濟社會高質量發展，以及堅定不移增進民生福祉、促進共同富裕，更加緊密地團結在以習近平為核心的黨中央周圍，共同把建設社會主義現代化新西藏繼續推向前進，為實現中華民族偉大復興的中國夢不懈奮鬥。

西藏自治區黨委書記王君正發表講話。（直播截圖）

