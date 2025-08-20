從流浪農奴變國家主人　西藏自治區成立60週年巨變　GDP增長155倍

今年是西藏自治區成立60週年，8月下旬將在拉薩舉辦「鑄牢中華民族共同體意識、推進中華民族共同體建設」慶祝活動，中共中央代表團將赴西藏出席慶祝大會，並參觀展覽，進行看望慰問等活動。

《新華社》亦發文綜述西藏自治區成立60週年以來的發展成就，表示，60年來，在中國共產黨領導下，西藏各族人民以主人翁姿態積極參與管理國家和地方事務，充分行使憲法和法律賦予的自治權利，實現了西藏經濟社會跨越式發展，深刻改變了高原貧窮落後面貌。



文章指出，新時代的西藏，政治安定、民族團結、經濟發展、社會和諧、宗教和順、環境友好、人民安居樂業，呈現出一派欣欣向榮、生機勃勃的景象。尤其實現了人的全面發展。

1959年後，西藏百萬農奴翻身得解放，文章提到了幾位西藏村民60年來的生活改變。73歲的尼瑪在1959年以前與母親四處流浪，直到民主改革後，才結束了悲慘的命運。現在他家里，拖拉機、小汽車一樣不缺。尼瑪說，「生活越來越好，跟舊社會相比簡直像做夢。」

76歲的洛桑貢布一出生便是農奴，自幼過著缺衣少食的困難生活，民主改革後，他成為拉薩市第一小學的學生，開始接受文化教育；長大後，擔任了居委會主任、城關區商務局局長、拉薩市政協等職務，從農奴成長為國家幹部。

文章指出，1965年9月1日，西藏自治區第一屆人民代表大會第一次會議開幕。大會代表301名，其中藏族和其他少數民族代表242人，少數民族代表占代表總數80%以上，其中中絕大多數是翻身農奴。

自此，西藏各族人民當家作主的社會主體地位得以確立，在政治上也享有了廣泛而真實的權利。目前，西藏四級人大代表4.2萬余人中，藏族和其他少數民族占89.2%，各族民眾可依法行使民主權利。

截至2024年，西藏共有各級各類學校3618所，在校學生總數97萬人，超過西藏總人口的1/4。第七次全國人口普查數據顯示，西藏每10萬人中擁有大學文化程度人數由2010年的5507人上升到2020年的11019人。

+ 1

中國藏學研究中心當代研究所所長張詩高表示，人的全面發展，成為西藏現代化進程最為顯著的特征，體現在各族群眾從「被奴役的工具」到「掌握自身命運的主人」的轉變。

截至2024年，西藏共有各級各類學校3618所，在校學生總數97萬人，超過西藏總人口的1/4。第七次全國人口普查數據顯示，西藏每10萬人中擁有大學文化程度人數由2010年的5507人上升到2020年的11019人。

此外，西藏自治區成立後，各族民眾也以「主人翁」的身份投身改革發展。拉薩八廓街成為旅遊熱門地，商鋪林立，遊人如織。許多農牧民也轉型成為手工藝人，售賣具有西藏特色的手工藝品。

帶來這些改變，讓西藏與內地聯通的正是交通便利通行。1954年川藏、青藏公路建成通車，創造人類公路建設史上的奇跡。如今，西藏初步建立起涵蓋公路、鐵路、航空等領域的綜合立體交通網絡。西藏公路通車總里程達到12.49萬公里，所有鄉鎮和建制村公路通達率達100%，開通國際國內航線183條，川藏鐵路拉林段建成通車。

今年45歲的牧民拉達，在西藏公路網擴建時成立了建築和運輸企業。如今，兩家企業年營收突破上千萬元，帶動了上百人就業。拉達說，「我準備將業務拓展到阿里等地，帶動更多農牧民增收致富。」

60年來，西藏經濟發展規模不斷擴大，發展的質量和效益明顯提升。在60年的發展歷程中，西藏地區生產總值達到第一個千億元用了50年時間，而達到第二個千億元僅用了6年，目前正向著第三個千億元目標奮進。

+ 3

當前，西藏清潔能源、文化旅遊、綠色工業等九大產業蓬勃發展，現代產業體系初步建立，主要經濟指標增速連續多年位居全國前列。2024年，西藏地區生產總值達2765億元（人民幣，下同），按不變價格計算，是1965年的155倍，年均增長8.9%；西藏城鎮居民人均可支配收入達到55444元，是1965年的121倍；農村居民人均可支配收入達到21578元，是1965年的199倍。

成立60週年以來，西藏的經濟的發展，為改善民生、滿足人民對美好生活的向往提供了堅實的物質保障。

數據顯示，西藏已建成80家特困人員集中供養中心，集中供養特困人員5825人；基本建成五級衛生健康服務網絡，醫療衛生機構總數達7231家、床位21551張；實現所有鄉鎮、70%行政村通達5G網絡；農村居民人均住房建築面積達41.32平方米。

青藏高原有「世界屋脊」「亞洲水塔」之稱，是中國重要的生態安全屏障。因此在發展的同時，也堅持生態優先、綠色發展。2021年，拉薩南北山綠化工程作為西藏規模最大的營造林建設工程啟動，計劃用10年完成營造林206.72萬畝。工程完工後，年均可新增儲水約4980萬噸，年均固碳量22.91萬噸，年生態價值14.85億元。

+ 4

目前，西藏將超過60萬平方公里國土納入生態保護紅線，占全區國土面積的50%以上；建立各類自然保護區47個，總面積達41.22萬平方公里。2024年，西藏生態環境質量保持良好，空氣質量優良天數比例達99.7%，主要江河湖泊水質達到或優於Ⅲ類水體比例100%，飲用水水源地水質達標率100%。

在文化方面，西藏博物館內考古出土的文物、印章封誥、唐卡、古籍、造像、瓷器、玉器、絲織品等18類50多萬件文物被良好保存。僅2012年至2024年，中央和西藏自治區財政累計投入專項資金4.73億元，用於西藏非物質文化遺產代表性項目保護、國家級非遺代表性傳承人記錄工作、開展傳習活動及保護利用設施建設等。

數據顯示，2012年以來，國家累計投資48.9億元用於西藏公共文化建設，基本形成了五級公共文化設施網絡；西藏各級公共文化機構年均開展文化惠民活動10萬余場次，受益群眾近1500萬人次。此外，截至目前，西藏有各類文化旅遊企業近2萬家，從業人員超過10萬人。2024年，全區文化產業產值達111.44億元，同比增長23.8%。