圖集｜成立60周年　歷史照片記錄西藏自治區的發展變化

今年是西藏自治區成立60周年，《新華社》公開了多張珍貴的歷史照片，記錄了西藏自治區的發展變化。



1965年9月，西藏自治區第一屆人民代表大會第一次會議在拉薩召開，選出自治機關及其領導人，標誌着西藏開始實行民族區域自治制度。60年來，西藏各族人民積極行使憲法和法律賦予的選舉權和被選舉權，參與管理國家和地方事務。

目前，西藏自治區共有4.2萬餘名四級人大代表，其中藏族和其他少數民族約占89.2%。

西藏自治區成立後，國家先後在西藏實施了一大批重點工程，在1984年和1994年分別建設43項重點工程、62個項目。進入新時代，國家在西藏陸續投資建成拉日鐵路、拉林高等級公路等重點工程，正在推進建設川藏鐵路、雅魯藏布江下遊水電工程等「世紀工程」。

60年來，雪域高原初步建立起了涵蓋公路、鐵路、航空等多種運輸方式的綜合交通網絡。截至2024年底，西藏公路總里程已增至12.49萬公里；西藏開通國際國內航線達到183條，通航城市78個；截至2024年底，鐵路運營里程已增至1359公里。

西藏自治區成立至今，已建立了現代教育體系。截至2024年，西藏共有各級各類學校3618所，在校生總數達到97萬人，超過西藏總人口的1/4。第七次全國人口普查數據顯示，西藏每10萬人中擁有大學文化程度人數達11019人。

西藏城鄉公共醫療衛生服務體系不斷完善，基本建成自治區、地（市）、縣（區、市）、鄉（鎮）、村（社區）五級衛生健康服務網絡。截至2024年，西藏醫療衛生機構總數達7231家、床位21551張，遠程醫療服務實現鄉鎮以上公立醫療機構全覆蓋，人均預期壽命提高至72.5歲。

依托水能、風能和太陽能資源，西藏電力發展迅速，已形成水電為主，地熱、風能、太陽能等多能互補的新型能源體系，建成了500千伏為主網架、各級電網協調發展的統一電網，未來還將推進金沙江上遊、藏東南等清潔能源基地及電力外送通道建設。

60年來，國家投巨資興建西藏農田水利基本設施，推廣科學施肥、育種、品種改良、病蟲害防治以及科學養畜、畜群調整等措施。伴隨農業機械化程度和生產效率的提高，農牧業生產開始向現代化方向邁進。2024年，農牧民居民人均可支配收入達到21578元。

如今，西藏構建起以周轉住房、公共租賃住房（廉租住房）、保障性租賃住房為主體的多層次住房保障體系，幹部職工、城鎮低保及低收入家庭基本實現應保盡保。2024年，農村居民人均住房建築面積達到41.32平方米。

傳統的藏裝以氆氌製成，隨着時代變遷，材質轉變成真絲、綢緞、亞麻等，但仍然保留了傳統基本款式。如今，新式藏裝、商務風、休閒款、羽絨服、運動裝等各式風格和潮流的服飾更融入了尋常百姓家中。

20世紀五六十年代，西藏先後採用「莫爾斯」電報、單邊帶電話以及磁石手搖電話等設備來通訊。60年來，西藏已建成光纜、衛星、網絡為主的現代通訊網絡體系。