歷史性西藏之行　習近平強調穩藏興藏新篇章

據央視《新聞聯播》微信公號《時政新聞眼》報道，國家主席習近平8月20日率中央代表團乘專機抵達拉薩，出席西藏自治區成立60周年慶祝活動。這是黨和國家歷史上首次由中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席身份親自率中央代表團赴藏，規格之高前所未有。



報道介紹，習近平此次到訪，是繼2021年7月赴藏慶祝西藏和平解放70周年後，再次踏上西南這片高原。當年他首次以中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席身份到訪西藏；如今，他又以同樣身份出席自治區成立60周年慶典，再度在黨和國家歷史上書寫「第一次」。

2021年7月21日，西藏林芝，習近平到林芝市巴宜區林芝鎮嘎拉村考察，向村民們揮手致意。（人民網）

西藏自治區於1965年9月正式成立。此後，每逢自治區成立十周年大慶，中央都會組派代表團入藏。習近平此次親自率團，體現了對西藏發展的高度重視與對西藏各族群眾的深切關懷。

關鍵節點的重要指引

據報道，習近平乘坐的專機20日中午抵達拉薩貢嘎機場，後在拉薩聽取西藏自治區黨委和政府工作匯報，提出下一階段的重要指引：

一是明確總體要求。西藏要全面貫徹新時代黨的治藏方略，持續深入抓好「穩定、發展、生態、強邊」四件大事，努力建設團結富裕文明和諧美麗的社會主義現代化新西藏。

二是突出首要任務。他強調，治藏穩藏興藏，首先是保持政治安定、社會穩定、民族團結、宗教和順。

習近平率中央代表團乘專機抵達拉薩，出席西藏自治區成立60周年慶祝活動。（新華社）

三是指引發展之路。習近平指出，西藏發展有自身特點，要從實際出發推動高質量發展，因地制宜培育高原特色產業，推進重大項目建設，並強調「所有發展都要賦予民族團結進步的意義，都要賦予改善民生、凝聚人心的意義」。

四是堅持黨的領導。他強調，做好西藏工作，必須始終堅持中國共產黨領導、加強黨的建設，要弘揚「老西藏精神」與「兩路精神」，並落實各項關愛措施，解決幹部群眾後顧之憂。

1965年9月，拉薩各界人民集會，慶祝西藏自治區成立。（新華社）

治國必治邊 治邊先穩藏

報道介紹，習近平在會前先後六批次接見了西藏各族各界代表、援藏幹部、政法幹警、宗教界愛國人士、駐拉薩部隊官兵及文職人員等。每一次接見均贏得經久不息的掌聲。習近平勉勵各界「繼續同心協力、團結奮鬥，共同譜寫中國式現代化的絢麗雪域篇章」。

時至20日晚間，習近平與各族群眾在西藏大劇院一同觀看西藏自治區成立60周年文藝晚會。21日上午，慶祝大會將隆重舉行，習近平將出席並發表重要講話。

報道指出，「治國必治邊，治邊先穩藏」。此行是黨的二十大後習近平首次赴藏，恰逢「十四五」收官、「十五五」規劃謀篇的交會點，為西藏未來發展和國家戰略穩藏工作注入新的方向與意義。