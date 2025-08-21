九三閱兵｜3名｢90後｣旗手公開平均身高189　來自軍人世家多次參閱

9月3日，將在北京舉辦紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年閱兵活動，屆時將有45個方陣通過天安門廣場接受檢閱。閱兵期間，將會有3位旗手高擎黨旗、國旗、軍旗通過天安門廣場。今日（21日）新華社公開3位旗手，他們黨旗旗手王子赫、國旗旗手石斌、軍旗旗手徐澤東。



據介紹，3位旗手均來自中國人民解放軍儀仗司禮大隊，都曾擔負300起以上儀仗司禮任務，同為「90後」，平均身高189厘米。

黨旗旗手王子赫 出身抗戰軍人家庭

黨旗旗手王子赫。

綜合演練中，高擎黨旗的王子赫，面前是平坦寬闊、空無一人的長安街，身後是列隊如山的受閱部隊。他必須做到「走百米不差分秒，走百步不差分毫」。

天安門東西華表間從敬禮線到禮畢線的距離是96米。「作為一名黨員，能高擎黨旗走過天安門是無上榮光，更是千鈞重責。」王子赫說，80年前，中國共產黨在抗日戰爭中發揮了中流砥柱作用；今天，這面旗幟還將引領億萬中華兒女取得新的勝利。

王子赫今年30歲，他的太爺爺、祖父都曾參加過抗日戰爭，家中也有其他親人在抗日戰爭中犧牲。從小，他立志參軍報國，2015年9月入伍，成為一名儀仗兵，曾擔負2019年國慶閱兵軍旗擎旗手，多次赴俄羅斯、白俄羅斯、韓國等國執行儀仗司禮任務。他的微信朋友圈背景是8個大字：「獻身儀仗，為國爭光」。

國旗手石斌 4次參加閱兵

據介紹，石斌在2009年入伍，本次是他第四次以旗手身份參加閱兵，他說「閱兵的印記對我來說是一種榮譽，更是一種勳章。」

國旗手石斌

擎旗手手中的旗桿長3.35米，旗桿加旗面重約4千克。石斌在訓練時時常主動加練。石斌介紹，「遇到下雨或是極端天氣，旗的實際重量會重很多，這要求我們要有足夠的訓練儲備。」對他來說，國旗是國家的象征和標志，維護國旗尊嚴，就是維護國家尊嚴。「持旗、扛旗、端旗，日覆一日的訓練中，我更加體會到『護衛國旗，重於生命』。」

2022年8月1日，天安門廣場升國旗儀式前，一場暴雨混雜著冰雹突如其來，肩扛國旗的石斌忍著冰雹砸在身上的疼痛，依舊保持挺拔姿態。當解放軍軍樂團在天安門城樓上吹響升旗號角，國旗護衛隊官兵踏上了金水橋。石斌記得，浸濕的國旗比平時更重，但他們的腳步依舊鏗鏘有力。

石斌說：「無論雨雪風霜、烈日驕陽，我們都會堅持一流標準，用實際行動捍衛國旗尊嚴。」

軍旗手徐澤東 三代從軍祖父父親服役空軍

今年30歲的徐澤東來自山西，2013年9月入伍。每當扛起軍旗，徐澤東都會想起入伍之初面向軍旗許下的中國人民解放軍軍人誓詞。徐澤東家中三代從軍，祖父、父親都曾服役於空軍，保障戰鷹高飛遠航。小時候，徐澤東常聽父親講部隊的故事，但他說：「直到穿上軍裝、扛起軍旗，我才真正懂得軍人的責任。」

軍旗手徐澤東

當被問到為什麽極力追求每一次訓練都不容有失，徐澤東以一個故事作為答案：紅軍長征時，高舉紅旗走在隊伍最前頭的人叫「打旗兵」。有一個「打旗兵」在過草地時陷入沼澤，生死關頭，他仍奮力將紅旗扶正。

「軍旗，指引勝利的方向。」徐澤東說，「作為軍人，我們要讓軍旗在手中高高飄揚。」