黑龍江黑惡團體成員全改判無罪獲國家賠償　犯罪記錄未消網民質疑

黑龍江人席志麗和梁成龍曾被黑龍江省黑河市愛輝區法院宣判是「首起惡勢力犯罪團伙」成員。2022年1月，該案13名被告人全員被改判無罪。不過，席志麗和梁成龍卻發現，他們的犯罪記錄未刪除，對生活造成影響。



席志麗的犯罪記錄顯示是「黑河市愛輝區法院判處該人有期徒刑5年6個月」，梁成龍的犯罪記錄是「2018年11月7日，因非法拘禁罪被黑河市愛輝區法院判處有期徒刑11年6個月」。



該紀錄是他們一審判決內容，在之後的重審一審、重審二審判決中，二人刑期都發生了變化。至2022年，該案全部被告人均被改判無罪，至今已有三年多。不過許多內地網民則認為該案從一審重判11年再到無罪，質疑事有蹊蹺。



不過，席志麗和梁成龍卻發現，他們的犯罪記錄未刪除，對生活造成影響。（澎湃）

不過，席志麗和梁成龍卻發現，他們的犯罪記錄未刪除，對生活造成影響。（澎湃）

這個「惡勢力犯罪團伙」以黑河市五龍建築工程有限公司法定代表人梁明為首。其餘「成員」為梁成龍、魏欣、席志麗、劉百成、梁柱、曲東洋、辛洪波、王力平、車愛勇、梁淑玲、張偉、宋超剛。

2018年5月8日，梁明因涉嫌非法拘禁罪被刑拘。此後，梁明的多名親屬、員工等作為惡勢力團伙成員先後到案。該團伙成員被指控犯非法拘禁罪、強迫交易罪、破壞生產經營罪、敲詐勒索罪、虛假訴訟罪、偽造事業單位印章罪等。

2018年11月，黑河市愛輝區法院作出一審判決，梁明等13名被告人全部被判有罪。其中，席志麗被判犯虛假訴訟罪，判處有期徒刑5年6個月，並處罰金150萬元；梁成龍被判犯敲詐勒索罪、非法拘禁罪、破壞生產經營罪、虛假訴訟罪，合併執行有期徒刑11年6個月，並處罰金310萬元。

黑龍江人席志麗和梁成龍曾被黑龍江省黑河市愛輝區法院宣判是「首起惡勢力犯罪團伙」成員。2022年1月，該案13名被告人全員被改判無罪。

一審後，眾被告人上訴後，該案被發回重審。愛輝區法院於2020年9月24日作出重審一審判決，席志麗被判犯虛假訴訟罪，判處有期徒刑五年，並處罰金150萬元；梁成龍被判犯敲詐勒索罪、非法拘禁罪、破壞生產經營罪、偽造事業單位公章罪，合併執行有期徒刑9年8個月，並處罰金100萬元。但他們仍選擇上訴。2020年12月17日，黑河中院作出終審判決。

席志麗刑期減為3年6個月，罰金降為30萬元；梁成龍的刑期仍為9年8個月，罰金降為40萬元；辛洪波、劉百成、梁淑玲罪名刑期未變。

經梁明等人申訴後，2021年8月24日，黑龍江高院作出再審決定書，指令大慶中院對本案進行再審。之後，大慶中院又指令大慶市龍鳳區法院審理本案。2022年1月26日，龍鳳區法院作出刑事附帶民事判決書，改判本案13名被告人無罪。此後，13人先後獲得國家賠償。

網民點睇：

跟案子有關的人雖然無罪但也不是啥好人，你放心吧。

就是資料更新不及時，兩年了，還停留在一審結果上，導致這些人開不出無犯罪記錄證明......

咱也不知道這是走狂飆劇情還是以法之名的的劇情，讓子彈再飛一會兒唄

為什麼會從11年到無罪......

不如把他們做了的事情清楚寫出來，好讓網民判斷一下他們有沒有罪。

