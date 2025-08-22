雲南醉漢凌晨逼問妻子「是否出軌」並施暴　女方不再忍：決心離婚

雲南文山西疇縣36歲女子張芳（化名）近日向內媒透露，8月17日凌晨，她因聚餐晚歸，遭醉酒丈夫王某無理指控出軌，隨後被拳頭頂額、推倒並掌摑，導致面部挫傷。事發後，王某因發現客廳監控錄下施暴過程，竟扯斷監控線。目前，王某已被西疇縣警方依《治安管理處罰法》行政拘留4日。張芳表示，婚後多年屢遭家暴，已忍無可忍，決心起訴離婚。



張芳的傷勢。（澎湃新聞）

張芳回憶，事發當晚，她與朋友吃燒烤至凌晨2點返家，丈夫王某醉酒後逼問其是否出軌。她否認後，王某情緒失控，用拳頭頂其額頭，將其推倒並扇耳光。張芳提出可由同行的朋友證明清白，但王某不予理會。她無奈表示，自己不敢還手，怕激怒對方，下手更重。西疇縣第一人民醫院門診病歷確認，張芳面部有挫傷。

張芳的傷勢。（澎湃新聞）

張芳與王某2018年結婚，育有一名6歲女兒。她坦言，婚後多次遭受家暴，卻因顧及女兒成長選擇隱忍。此前報警，警方僅對王某口頭教育，未有進一步處罰。她描述，王某常白天外出玩樂，深夜醉酒返家，每逢情緒不佳便對她施暴，長期讓她生活在恐懼中。

監控拍下的家暴一刻。（澎湃新聞）

8月21日，西疇縣婦聯工作人員表示，張芳20日反映家暴情況，婦聯正核實並詢問其是否接受調解，但張芳堅定表示要離婚，建議其向法院提起訴訟。西疇縣公安局確認，已依《治安管理處罰法》對王某處以4日行政拘留。

「他憑什麼一再辱罵、毆打我」，張芳強調，自己決心結束這段婚姻，為自己與女兒尋求更好的未來。