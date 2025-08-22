8歲女童被鄰居擅自帶去長江游泳溺亡　家屬批未全力施救索賠109萬

重慶一名8歲女童萌萌（化名）日前被鄰居范某帶去長江游泳時不幸溺亡，其家人將范某告上法庭，索賠死亡賠償金及精神損害撫慰金共計109.556萬元。目前，豐都縣人民法院已正式受理此案。



據了解，萌萌家住重慶涪陵，暑假到豐都縣外婆家度假。7月1日下午，萌萌與外婆家鄰居范某的孩子一起打羽毛球。當晚5點多，范某帶著自己的兩個孩子及萌萌前往長江邊游泳。期間，萌萌被卷入漩渦不幸溺亡。

萌萌生前與媽媽合影。（大風新聞）

萌萌的母親孫女士向媒體表示，范某與其家人並不熟識，帶萌萌去游泳前未徵求任何家長同意。她說：「我女兒完全不會游泳，范某只給了她一個游泳圈和一個跟屁蟲就讓她下水。」孫女士還透露，事發時范某主要照顧自己的兩個孩子，與萌萌保持一段距離，女兒遇險後范某也未全力施救。

7月11日，萌萌的骨灰在涪陵安葬。公安部門調查後認為此案不構成刑事案件，屬民事糾紛，建議通過法律途徑解決。孫女士表示，事發後范某未主動聯繫家人致歉，於是家人決定提起訴訟，指控范某侵犯萌萌的生命權、健康權和身體權，要求賠償死亡賠償金99.556萬元及精神損害撫慰金10萬元。

起訴狀。（大風新聞）

法院已受理及立案。（大風新聞）

孫女士痛心表示，再多的錢也換不回女兒的生命，他們索賠不是為了錢，而是想為女兒討回公道。近日，豐都縣人民法院已發出受理通知書，確認案件符合立案條件，將擇日審理。