惠東18歲少女凌晨放工遇溺亡　網傳遭侵害父親否認：是二次傷害

據深圳媒體報道，廣東惠東一名18歲女子近日凌晨下班途中失聯，引發廣泛關注，網絡亦出現多則關於其遭遇侵害的傳言。然而，警方及家屬否認相關說法，並確認女子系意外溺亡，呼籲外界停止散佈不實信息。



事發於8月6日。死者父親黃先生介紹，女兒在惠東雙月灣一間商店工作，採取三班倒制度。8月5日下午4時，她如常上班至午夜12時下班。當日天氣惡劣，連日大雨，黃先生曾叮囑女兒若下班時天氣不好，便留宿店內。然而，8月6日凌晨女兒未如期回家，電話亦無法接通。當晚，夫婦二人趕到商店，發現她不在，遂報警求助。

失聯女孩家屬還曾在網絡發布尋人啟事。尋人啟事中披露，失聯女孩於8月6日淩晨0時左右在平海大林至油麻園方向失聯。另有一張截圖顯示，一名據稱為失聯女孩同村村民的男子，將尋人啟事發布在朋友圈，並表示當天找了女孩一天。

失聯女孩家屬在網絡發布尋人啟事。

網傳信息中有網民稱：「女孩是上夜班回家路上被抓上了一輛無牌車，其家人發現失聯後報警尋找。」還有網傳一張微信對話截圖顯示，提醒「最近晚上不要出門，好恐怖，前幾天平海有個女生走夜路的時候，被無牌麵包車拉走，第二天找到的時候已經遇害，也是昨天還是什麼時候，鐵沖有個女生也是同樣的。」

不過，這些說法都被警方證實為謠言。

惠東縣公安局在接到黃先生報警後，會同應急部門展開搜尋，惠州平海鎮政府亦介入協助。黃先生同時將女兒失蹤的信息發佈至朋友圈，盼有線索者及時聯絡。8月8日清晨，搜救人員在石眼橋附近河道發現一具浮屍，經確認為其女兒，衣著完整，手機仍在褲子口袋內。

8月8日清晨，搜救人員在石眼橋附近河道發現一具浮屍。

黃先生表示，警方曾讓他查看案發時的治安監控錄像，他確信女兒是「不幸溺水身亡」。他對此前的網傳說法感到憤怒，認為這對家屬造成了「二次傷害」。全家對女兒的意外離世深感悲痛，希望停止傳謠，「不要給家人再次造成傷害」。

惠東縣公安局8月13日通報，8月6日22時40分接獲群眾報警指黃某失聯。警方調取監控、勘查現場並進行法醫檢驗後，認定8月6日凌晨，黃某駕駛二輪電動車下班返家途中，意外自行墜入河中。

警方強調，案件排除刑事犯罪可能。通報指出，黃某衣著完整，體表無打擊損傷或約束痕跡，手機、手環等隨身物品齊全，死亡特徵符合溺水，未發現他殺或遭其他車輛碰撞的可疑情況。