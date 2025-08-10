廣東37歲男海南為救落水一家遇溺亡　被救者：沒來得及說一句謝謝

內媒《法治時報》報道，8月8日，廣東一名37歲男子在海南萬寧市旅遊時，為救助溺水遇險的一家三口，體力不支溺亡。被救者表示內心充滿自責和愧疚，「我跟他半句話沒有說上，都沒有來得及說一句謝謝。」



救援隊正在搶救。（影片截圖）

8月8日下午，在海南樂濤灣，于先生正帶着兒子在淺水區遊玩，14歲的大女兒與11歲的妹妹在稍遠的水域戲水。隨着水流改變方向，于先生的兩個女兒已經被衝入浪濤，為救孩子，他也跳進海中，想將孩子帶回岸邊，但每次划水都被離岸流拖回深海。

這時，37歲的廣東客吳秋鍾奮不顧身跳入大海，游向一家三口，抓到了掙扎的于先生大女兒，但很快他也被離岸流困住。大學生劉瑞剛體驗完摩托艇項目，身上還穿着救生衣，也衝入海中，4人抓住救生衣漂浮。

當地航海俱樂部教練黃名奇、唐惠師聽聞險情後，立即駕駛一艘摩托艇趕到幾人身邊，將于先生一家父女3人與劉瑞拉到艇上。脫險後的劉瑞脫下救生衣拋向吳秋鍾。因摩托艇承載量有限，唐惠師跳入海中，也把救生衣丟給吳秋鍾，向岸上游去。

將4人送到岸邊後，黃名奇又和另一名俱樂部教練李成才駕艇返回海中，繼續救援。但當他們找到吳秋鍾時，對方已經失去了意識，回到岸上後經搶救不治。而救援現場，吳秋鍾13歲的兒子還不斷呼喊着沉睡的爸爸。

被救援的于先生表示，他的內心充滿自責和愧疚，「我跟他半句話沒有說上，都沒有來得及說一句謝謝。」獲救的于先生一家仍留在萬寧，稱要等到為英雄送行的那一天。

目前，萬寧當地部門已全力協助處理吳秋鍾後事等事宜，並第一時間啟動相關程序，為其申報見義勇為榮譽稱號。