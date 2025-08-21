「主持界一姐」被釋永信「吻手背」舊照瘋傳！沉寂近1個月突發聲

河南少林寺前住持釋永信上月驚傳涉貪下台，有網友翻出他昔日接受知名女主持人李湘採訪，當眾親吻她手背，引發熱議。



李湘沉寂近1個月，透過微博發聲，稱當時僅是「一次工作採訪」。

2008年李湘前往少林寺採訪時，釋永信被指頻頻臉紅，還違反佛門戒律親吻了李湘的手背。（搜狐截圖）

這場訪談為2008年李湘錄製訪談節目《背後的故事》，親自帶著節目組前往少林寺，拜訪當時已當了10年住持的釋永信。李湘當時身穿高跟鞋、黑絲襪，一襲粉色洋裝，對談時兩人坐著，維持距離，但採訪後釋永信俯身親吻她的手背，一旁還有許多工作人員圍觀。

釋永信被查下台後，這張照片被網友挖出來曝光，質疑兩人關係匪淺，李湘沉寂近1個月，20日突然透過微博表示：

10幾年前僅一次工作採訪而已！網絡上一些胡編亂造的傳言，簡直讓人無語……甚至連AI合成都用上了！請大家不要再散布謠言！祝大家每天都開心！謝謝！

59歲的釋永信俗名劉應成，於1999年在前任方丈釋行正法師圓寂後，正式接任少林寺方丈，而他任內將少林寺商業化，成立少林寺武僧團、少林實業發展有限公司、少林影視公司等機構，引發爭議，今年7月傳出涉嫌刑事犯罪，嚴重違反佛教戒律遭到調查。

中國嵩山少林寺現任方丈釋永信近日被爆出涉及貪污、犯色戒與多名女子染，並有私生子，已被警方逮捕接受調查。（微博影片截圖）

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】