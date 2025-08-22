7月全國自然災害致891.8萬人次受災　295人死亡或失蹤

周五（22日），國家防災減災救災委員會辦公室與應急管理部發布2025年7月全國自然災害概況。報告顯示，7月以洪澇和地質災害為主，風雹、颱風、乾旱、地震及森林火災等災害亦有發生，共造成全國891.8萬人次受災，295人死亡或失蹤，62.7萬人次需緊急轉移安置或生活救助，房屋倒塌1.77萬間、損壞11.94萬間，農作物受災面積1256.5千公頃，直接經濟損失達521.5億元（人民幣．下同）。



7月全國暴雨頻發，北方地區洪澇災害損失尤為嚴重。全國共出現10次區域性暴雨過程，較常年偏多3次。其中，7月18日至22日，黃河、松遼流域局地強降雨引發山東、遼寧、吉林等地洪澇，11.9萬人受災，27人死亡或失蹤，經濟損失26.5億元。7月24日至29日，華北地區強降雨導致北京、天津、河北、山西89.4萬人受災，傷亡嚴重。此外，四川、雲南、貴州等地地質災害多發。洪澇與地質災害共造成586.5萬人受災，293人死亡或失蹤，36.6萬人次需緊急救助，房屋倒塌1.75萬間、損壞11.51萬間，農作物受災911.2千公頃，經濟損失445億元。

7月全國8次強對流天氣過程引發風雹災害，波及23個省（區、市），103.4萬人受災，2人死亡，近5400人需緊急救助，房屋損壞3800餘間，農作物受災265.7千公頃，經濟損失43.1億元。其中，內蒙古、雲南等地農業設施和經濟作物損失較重，農作物受災185千公頃，農業損失近29億元。

圖為北京密雲區一家養老院在7月28日遭洪水圍困，救援人員到現場救人。（央視）

7月西北太平洋及南海生成7個颱風，3個登陸中國，較常年偏多1個。颱風「丹娜絲」造成9.3億元損失，「韋帕」影響廣東、廣西、海南等地基礎設施與養殖業，損失19.1億元，「竹節草」影響浙江、上海等地。颱風災害共致151.6萬人受災，25.6萬人需緊急救助，房屋倒塌100餘間、損壞600餘間，農作物受災29.3千公頃，經濟損失31.4億元。

7月黃淮、江淮地區乾旱顯現，氣溫創1961年以來同期最高，部分地區降水偏少50%以上，長江中下游及淮河幹流徑流量大幅減少。河南、安徽、山東等地農田缺墑，影響玉米、大豆等作物生長，局地居民與牲畜飲水困難。颱風「竹節草」帶來降雨，緩解江蘇、安徽北部旱情。乾旱災害影響49.5萬人，1.4萬人需生活救助，農作物受災48.7千公頃，經濟損失1.9億元。

7月地震活動較弱，全國大陸地區4.0級以上地震僅4次，未造成顯著損失。森林火災6起，主要由雷擊引發，無草原火災報告。