追風被罰？颱風天闖自然災害危險區　深圳2遊客被罰款5000

據《南方都市報》報道，深圳兩名遊客在「韋帕」藍色預警信號發佈後，闖入自然災害危險區被困最終獲救。大鵬新區開出內地首張自然災害綜合法規罰單，二人被處以每人5000元（人民幣，下同）罰款。



深圳兩名遊客在「韋帕」藍色預警信號發佈後，闖入自然災害危險區被困最終獲救。（南方都市報）

臨時自然災害危險區。（南方都市報）

據介紹，今年7月19日，颱風「韋帕」藍色預警信號發佈後，兩名遊客擅自登山進入自然災害危險區導致被困，最終在救援人員12小時的努力下成功獲救，此時颱風「韋帕」已升級為橙色預警。

8月15日，深圳市大鵬新區依據《關於劃定深圳市大鵬新區自然災害危險區的通告》，對上述兩人依法處以每人5000元罰款。

行政處罰決定書。（南方都市報）

據報道，這是深圳市依據《深圳經濟特區自然災害防治條例》針對「未經許可，擅自進入臨時劃定的自然災害危險區」行為開出的首張罰單，也是全國首張自然災害綜合法規罰單。

大鵬新區應急管理局職員介紹，根據《深圳經濟特區自然災害防治條例》規定，市、區人民政府可以將可能造成人員傷亡或者重大財產損失的區域臨時劃定為自然災害危險區，並採取禁入措施，違者可能面臨5000元以上20000元以下罰款，並承擔相關救援費用。

2025年6月，大鵬新區經過專家評審及兩次公開徵求意見，於全市率先劃定自然災害危險區。大鵬半島市級自然保護區（核心區）、深圳大鵬半島國家地質公園及大鵬新區管轄海域範圍，在滿足特定自然災害預警的情況下，將被臨時劃定為自然災害危險區。