老翁帶8歲孫與女山友挑戰台灣｢終極登山路線｣　遇楊柳颱風失溫2死

台灣一名70歲老翁帶著8歲孫子與63歲女山友一同在本月8日上山，預計花10天攀登深入中央山脈深處、全程約100多公里、難度極高的「南三段」，中途受「楊柳」颱風影響只能臨時紮營，但營帳疑遭強風暴雨毀損，導致3人失溫，最終老翁和女山友在16日身亡，男童報警求救後獲救。



南投縣信義鄉可樂可樂安山16日發生山難意外。（影片截圖）

救援部門派出黑鷹直升機於下午2時許抵達現場，採取吊掛方式將3人救出。（影片截圖）

台媒報道，這3人於8月8日從花蓮縣瑞穗林道出發，原定17日從南投縣信義鄉東埔下山，打算完成「南三段」縱走行程。不料12日行經南投縣信義鄉可樂可樂安山時，遇上颱風「楊柳」來襲，因風雨過大被迫停下紮營。

期間帳篷遭暴雨及強風侵襲出現破損，導致帳內進水，3人長時間受寒，體力逐漸耗盡。16日上午，男童發現祖父與女山友已幾乎失去意識，立即使用手機報警求援。

救援部門派出黑鷹直升機於下午2時許抵達現場，採取吊掛方式將3人救出，並送往醫院救治。然而老翁與女山友送醫後仍宣告不治。男童雖然也出現失溫症狀，所幸及時獲救，生命無虞。

「南三段」堪稱台灣「終極登山路線」

報道指，「南三段」登山路線又稱為「丹大東郡橫斷」，全程約100多公里，是台灣攀登高山天數最多、路程最遙遠且艱困的路線，堪稱是台灣山岳界的「終極登山路線」。

當地消防局特別提醒，「南三段」全程缺乏山屋可供遮風避雨，也沒有後勤補給點，風險相當高。呼籲山友務必在登山前做好完善的裝備準備，並密切注意天候變化，颱風或暴雨過後應避免貿然入山，以免發生憾事。