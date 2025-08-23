九三閱兵｜最大規模軍樂團即將亮相　攜全新曲目、編排與配置

為紀念抗戰勝利80周年，中國人民解放軍聯合軍樂團將以史上最大規模亮相閱兵活動。這支由千餘名官兵組成的軍樂團，攜全新曲目、編排與配置，接受檢閱。



據新華社報道，聯合軍樂團由解放軍儀仗司禮大隊軍樂團與其他部隊抽調的軍樂精英組成，3名總指揮均來自儀仗司禮大隊軍樂團。團長黃艷輝介紹，演奏分為暖場、儀式、閱兵式、分列式和尾聲五部分，包含多首為此次閱兵創作的新曲，凸顯以下四大亮點：

編排上設置14個排面，象徵14年抗戰歷程；80名禮號手紀念抗戰勝利80周年。暖場環節演奏4首抗戰歌曲聯奏，分列式則推出全新「抗戰勝利」主題曲目，彰顯歷史意義。

九三閱兵訓練現場。（中國軍號）

針對裝備方隊和空中梯隊，根據軍兵種特點新創進行曲，凸顯新時代人民軍隊政治建軍的新風貌與力量結構的新布局，展現現代化軍隊建設成果。

增加木管聲部比例，創新融合禮號、銅管樂器與打擊樂，提升音樂厚重感與輝煌感。同時設計獨特演奏動作，豐富視聽效果，增強現場感染力。

通過《敬禮號角》《閱兵式號角》《分列式號角》等專屬樂曲，區分閱兵各階段，烘托莊嚴肅穆的儀式感，提升閱兵活動的整體氛圍。

此次閱兵是新中國成立以來第18次組建聯合軍樂團，規模與創新均創歷史之最。