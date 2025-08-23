NVIDIA被點名　官媒：美國在晶片留後門如裝電子鑰匙

美國英偉達（偉達，NVIDIA）H20晶片被指不安全、不先進以及不環保後，官媒指英偉達算力晶片追踪定位、遠程關閉技術早已成熟，並引述網絡安全專家的說法稱，美國在晶片（芯片）裡留後門，就像賣家在智能門鎖裡偷偷裝電子鑰匙。



央廣國防軍事頻道《礪劍》稱，身為全球知名的晶片公司，英偉達在高階算力晶片領域具有壟斷地位。就技術層面而言，英偉達算力晶片「追蹤定位」「遠端關閉」技術早已成熟。



中國官媒《人民日報》8月1日在微博發布評論文章，文章指「英偉達讓我怎麼相信你」，提倡英偉達拿出H20晶片安全證明。（微博截圖）

報道引述網路安全專家閔懷志說法，稱「簡單來說，美國在晶片裡『留後門』，就像賣家在智能門鎖裡偷偷裝一把『電子鑰匙』。」

他稱，這把『鑰匙』能神不知鬼不覺地隨時打開你家的門，甚至直接'鎖死』門，本質就是在晶片中插入『隱形內鬼』，聽從美國內鬼指令」。

這並非中國官方和官媒第一次早質疑H20晶片暗藏後門風險，英偉達則多次否認相關指控。

2025年4月19日，中國河南，圖為在鄭州展出的一塊來自英偉達的H20晶片。（Getty）

《礪劍》欄位指這是典型的技術霸權， 「過去美國靠軍事力量控制世界，現在則用晶片、軟體、互聯網這些『看不見的工具』妄圖達到同樣目的。」

《礪劍》續稱，後門技術如果被濫用，後果堪比遞「遙控器」給別人控制國家命脈，美國人可隨時切斷電力、癱瘓通信，甚至操控軍事設備。

英偉達計劃向中國推出最新的B30A晶片

美媒引述兩名消息人士通報，中國政府限制企業採購後，英偉達已告知部分零件供應商暫停生產H20晶片。路透社則引述知情者報道，英偉達計劃向中國推出最新的B30A晶片，基於Blackwell架構，性能會優於H20。

英偉達創辦人黃仁勳8月22日被問及B30A晶片時說，英偉達正與美國政府就向中國提供H20晶片的後續產品進行談判，但這不是公司能作出的決定。