Nvidia黃仁勳將到台積電演講　稱正與美國磋商向華出口新晶片

英偉達（Nvidia，又譯輝達）行政總裁黃仁勳8月22日抵達台北，表示將到晶片代工合作夥伴台積電（TSMC）參觀，並受對方邀請將發表講話。他還表示，英偉達正在與華盛頓討論向北京提供其H20晶片的後續產品。



路透社報道，黃仁勳乘坐私人飛機抵達台北後向傳媒表示：「我來這裏的主要目的是參觀台積電。」還表示，他只會停留幾個小時，與台積電領導人共進晚餐後再離開。

2025年1月27日，圖為美國人工智能晶片龍頭企業英偉達（Nvidia，或NVDA，又名輝達）的標誌。（Reuters）

黃仁勳還說台積電邀請他發表講話。報道引述台積電聲明，黃仁勳將會就其「管理理念」發表內部演講。

路透社周一引述兩位知情人士報道，英偉達正基於其最新的Blackwell架構，為中國開發新款人工智能（AI）晶片B30A，性能優於目前允許在華銷售的H20。

當被問及B30A時，黃仁勳稱正與華府討論向華出口有關晶片：「當然，這取決於美國政府，我們正在與他們對話，但現在還為時過早。」

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）此前透露，已批准Nvidia將比H20更先進的晶片銷往中國，但需將其15%收入上交華府。AMD也獲批准。

2025年4月19日，中國河南，圖為在鄭州展出的一塊來自英偉達的H20晶片。（Getty）

路透社周五（22日）引述知情人士透露，英偉達已要求富士康停止與H20晶片相關的生產工作。第三位消息人士稱，英偉達希望先處理現有的H20庫存。

美國科技媒體The Information周四引述知情人士報道，英偉達通知了三星電子和美國Amkor Technology本週停產H20。前者為H20提供高頻寬記憶體晶片，後者負責H20的先進封裝。