遭疑安全有慮與市場競爭壓力夾擊　美媒：NVIDIA H20晶片傳停產

美國科技媒體The Information報道，人工智能晶片大廠NVIDIA在中國市場的H20晶片銷售受阻後，已通知部分零組件供應商暫停與H20相關的生產工作。



不過，內媒「芯智訊」指出，NVIDIA似乎並未完全放棄，最新消息顯示該公司正準備新一代基於Blackwell架構的對中國特供版GPU，型號可能為B30A，最快將於下月向內地客戶提供樣品進行測試。這意味H20的停產或是為B30A讓路。

NVIDIAH20晶片在今年4月因美國政府公布新的對中國AI晶片出口管制措施，無法繼續銷售，NVIDIA因此取消中國客戶全部訂單，並在截至4月的季度財報中披露，因H20庫存及相關採購承諾損失約45億美元，另有高達80億美元的潛在收入損失。

時至7月14日，NVIDIA宣布美國政府承諾將授予許可證，恢復對中國銷售H20。NVIDIA執行長黃仁勳再於8月6日赴白宮拜會美國總統特朗普兩日後，H20正式獲得出口許可，但條件是向美方上繳15%的銷售額分成。

2025年7月16日，中國北京，英偉達（Nvidia，或NVDA，又名輝達）行政總裁黃仁勳（中，Jensen Huang）出席國際供應鏈博覽會開幕式後，被媒體團團包圍。（Reuters）

然而，在H20恢復出口之際，國家互聯網信息辦公室7月31日約談NVIDIA，要求其就H20晶片的「算力漏洞後門安全風險」作出解釋並提交證明。雖然NVIDIA回應稱晶片中不存在後門、終止開關或監控軟體，但北京官方仍未釋疑。央視旗下新媒體「玉淵譚天」更直言，「無論從哪個角度講，H20對於大陸來說，都算不上是1款安全的晶片。除了不安全，H20也不先進…除了不先進，H20也不環保」。

受此影響，具國資背景或與官方合作的企業不敢貿然採購H20，加上中國本土AI晶片廠商能提供相近甚至更優秀的產品，H20在市場的競爭力進一步削弱。

The Information報道指出，美國政府要求NVIDIA分享15%銷售額的分成，也進一步壓縮H20的利潤空間。NVIDIA因此要求部分供應商停止相關元件的生產，反映出公司認為繼續生產已無意義。

截至今年1月26日的上一財年，NVIDIA在中國市場營收約170億美元，佔總銷售額約13%。NVIDIA當時曾預估，中國市場年收入有望達500億美元。但目前情況顯示，今年營收恐將遠低於上一財年，且500億美元目標短期內難以實現。