颱風「劍魚」料明晚登陸或擦過海南島南部沿海　官方提醒民眾警惕

中央氣象台最新預報顯示，今年第13號颱風「劍魚」正以每小時約25公里的速度向海南島南部沿海逼近，預計於明日（24日）傍晚前後擦過或登陸海南島南部，隨後於25日上午趨向越南中北部沿海。氣象部門提醒，海南、廣東、廣西沿海及南海中北部海域未來三天將面臨強風雨天氣，民眾和遊客需高度警惕。



根據中央氣象台8月23日下午2時發布的預報，「劍魚」中心於當日中午12時位於海南三亞東偏南約630公里的海面上（北緯17.4度，東經115.4度），中心附近最大風力達8級（20米/秒）。颱風正以每小時25公里的速度向西偏北移動，強度逐步增強，最大風速可能達到颱風級至強颱風級（38至45米/秒，相當於台灣中度颱風標準）。

預計「劍魚」將於24日傍晚前後擦過或登陸海南島南部沿海，隨後於25日上午靠近越南中北部沿海。

「劍魚」路徑預報。（微博＠中國天氣）

氣象專家警告，受「劍魚」影響，海南島、廣東、廣西沿海及南海中北部海域將在未來三天迎來強風雨天氣，颱風災害風險較高。當前正值暑期旅遊高峰，專家呼籲當地居民及遊客密切關注颱風動態和氣象預報，增強風險防範意識，做好防災準備。

為應對颱風影響，中國國家防汛抗旱總指揮部（國家防總）於23日中午12時針對海南啟動防汛防颱風四級應急響應，並已派出工作組赴海南指導防災工作。

海南省災害監測預警中心發布緊急提醒，要求漁船和漁民立即進港避風或前往安全海域避險，進港漁船需做好錨固及設施檢查，確保漁民及時上岸，嚴禁冒險出海作業。同時，中心強調，民眾和遊客在颱風期間切勿前往海邊觀潮或觀浪，以免發生意外。