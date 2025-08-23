三部門推「互聯網平台價格行為規則」草案　強化電商平台公平競爭

8月23日，國家發展改革委、市場監管總局、國家網信辦聯合發布《互聯網平台價格行為規則》（徵求意見稿），旨在規範電商平台價格行為，提升定價透明度，推動公平有序競爭。即日起至9月22日，草案向社會公開徵求意見，後續將根據反饋意見修訂完善，並按程序正式發布。



草案指出，當前平台經濟快速發展，為保護經營者和消費者合法權益，需在現有法律法規基礎上，進一步細化電商平台的價格監管要求，營造公平競爭的市場環境。

草案圍繞四個核心方面展開，一是引導依法自主定價，鼓勵電商平台和商家依法自主制定價格，確保市場活力；二是明確價格標示要求，要求清晰標示商品或服務價格及收費標準，提升透明度；三是規範價格競爭行為，禁止通過限制流量、遮罩店鋪、下架商品等方式，對平台商家施加不合理價格限制；四是構建協同共治機制，推動平台、商家與監管部門協作，接受社會監督。

草案明確，電商平台及商家需公開價格促銷、補貼、差別定價、動態定價及競價排名等規則，確保消費者知情權。促銷活動不得虛假誇大，差別定價規則需公開透明，折抵計算方式應具體明確。

近年來，電商平台促銷活動頻繁，但複雜的折扣規則、消費體驗不佳、低價促銷常態化以及針對不同消費者的演算法差別定價等問題，屢遭消費者詬病，影響市場信心。發改委表示，草案旨在解決這些亂象，通過明確價格標示、促銷規則公開等措施，保障消費者權益，促進公平競爭。

當局近年持續加強對電商平台的監管力度。2021年，市場監管總局認定電商巨頭阿里巴巴違反《反壟斷法》，對其處以182.28億元人民幣的天價罰單，成為電商行業監管的標誌性案例。此次草案的發布，進一步彰顯官方對電商平台規範化運營的決心。