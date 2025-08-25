158億簽約僅28天！湖北隨州百億航天項目爆「假國企」疑雲

近期，湖北省隨州市政府引以為豪的一項百億級招商項目，因投資方國企背景遭質疑而陷入風暴。中介機構層層穿透後，最終指向名為「國務院國有資產監督管理委員會經濟發展中心」的單位，但該機構已被市場監管部門標註為「涉嫌假冒，已立案調查」。



內媒《界面新聞》8月21日報道，隨州市政府與西安航投未來能源產業鏈管理有限公司（簡稱「航投未來能源公司」）於今年初簽署158億元（人民幣，下同）投資協議，計劃打造國內首個以固體火箭動力系統為核心的全產業鏈研發生產基地，預計年營收超300億元，被官方稱為地方發展的「重大突破」。然而，投資方股權鏈條指向的「國務院國有資產監督管理委員會經濟發展中心」並不存在，江西上饒市市場監管局負責人已證實，「目前正在通過公告程序，撤銷其登記」。

內媒《澎湃新聞》8月22日、23日進一步披露，今年1月簽約的「中嘉空天科技研發生產基地」項目用地達2500畝，從洽談到簽約僅28天，被稱為「隨州速度」。簽約當日，隨州市委、市政府主要領導與航投未來能源公司董事長楊震虎均到場致辭。該項目原本被寄予厚望，列為省市重點招商引資工程，地方官員曾在現場辦公會議上強調「確保項目早建成、早投產、早達效，推動形成千億級空天產業集群」。然而，如今「假國企」疑雲爆出，項目前景蒙上陰影。

隨州市委、市政府主要領導與航投未來能源公司董事長楊震虎。（湖北衛視新聞截圖）

工商信息顯示，西安航投未來能源公司成立於2023年，註冊資本3000萬元，由國業創隆（江西）企業管理有限公司全資持股。國業創隆又由「國務院國有資產監督管理委員會經濟發展中心」全資持有。上饒市市場監管局人員指出，該投資人「涉嫌假冒，已立案調查」，並透露「此前已向國務院國資委回函核實，確認並不存在這家機構」。

更令人關注的是，在過去不到兩年的時間裡，該涉嫌假冒的機構已通過國業創隆直接投資數十家公司，間接涉及數百家。上饒市監管部門今年5月已對其涉嫌提交虛假材料註冊假國企的行為立案調查，7月30日公告顯示，擬撤銷其登記，並進入聽證公告程序。

對此，隨州市高新區管委會相關人員8月22日向《澎湃新聞》回應稱，「已關注，目前了解到的是正在核實情況，正在調查這個事情」。隨州市政府與自然資源和城建局則回應不知情，多次致電涉事公司登記電話亦無人接聽。

據公開資料，冒用央企、國企名義註冊「假國企」「假央企」的情況並非首次發生。2023年，國務院國資委研究中心就曾公開打假，點名多家公司冒用名義；國家信息中心也曾指出有人偽造材料註冊公司冒充其所屬企業。國資委自2021年至2023年間已三度公布假冒中央企業名單，共計披露千餘家。

對此，有評論指出，招商引資本是地方政府推動經濟的重要手段，但若對投資人「驗明正身」不足，極易淪為假投資、假國企的騙局，嚴重損害政府公信力。紅網「紅辣椒評論」即有文章點出，各地應將「驗明正身」列為招商引資的前置條件，必要時實行「首核負責制」，避免「拙劣騙局」再次上演。