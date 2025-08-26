俄烏戰爭｜中國外交部網站介紹烏克蘭概況　刪「行政區劃」等內容

俄烏戰爭持續至今尚未終結，目前俄羅斯正控制烏克蘭約兩成領土。近日，有網民發現，中國外交部網站發布的《烏克蘭國家概況》7月更新版，刪去了行政區劃等內容。有學者認為，這表明中國改變了從國際法上絕對支持烏克蘭維護領土完整的立場。



與2024年3月版本相比，外交部網站發布的《烏克蘭國家概況》新版本，刪除了行政區劃、政治、外交等內容。在原版本中，「行政區劃」介紹了烏克蘭全國分為24個州，1個自治共和國（克里米亞共和國），2個直轄市（首都基輔和塞瓦斯托波爾市）。「政治」介紹了烏克蘭近十多年的變遷，包括2013年底反對派發起「顏色革命」，亞努科維奇被解除總統職務，以及2022年2月俄羅斯宣布對烏東地區實施「特別軍事行動」等；而「外交」部分則介紹道，烏視美西方為外交優先方向，推進加盟入約進程，譴責俄侵略行徑，拒不承認克里米亞併入俄，積極爭取國際社會同情和支持等。

現時中國外交部網站發布的《烏克蘭國家概況》內容。（外交部官網截圖）

對於行政區劃等內容被刪，香港城市大學法學院教授王江雨在微博評論稱：「這是個意味深長的變化，表明中國改變了從國際法上絕對支持烏克蘭維護領土完整的立場。以前雖然從國際關係的角度和歷史演變的角度理解俄羅斯，但在國際法上對烏克蘭的支持毫不含糊。」

8月21日，烏克蘭總統澤連斯基拒絕了俄羅斯外長拉夫羅夫提出的中方參與戰後對烏安全保障的提議。澤連斯基對包括法新社在內的媒體表示：「首先，中國從一開始就沒有幫助我們阻止這場戰爭。其次，中國通過開放其無人機市場助力俄羅斯......我們不需要那些不幫助烏克蘭、在我們真正需要幫助的時候卻不幫助烏克蘭的擔保人」。「我們只需要那些願意幫助我們的國家提供安全保障」。