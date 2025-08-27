世界首例｜廣州團隊將基因編輯豬肺成功移植人體　或緩解供體短缺

《新華社》報道，中國研究團隊8月25日在英國學術期刊《自然-醫學》在線發表論文，報告世界首個將基因編輯豬肺成功移植到腦死亡人體內的案例。該成果有望幫助緩解肺移植供體短缺的難題，被國際專家譽為相關領域的「一個里程碑」。



報道指，廣州醫科大學附屬第一醫院教授何建行率領的研究團隊，將一隻經過基因編輯的巴馬香豬左肺移植到一名腦死亡者體內，模擬臨床常見的單肺移植手術。該供體豬經過6處基因編輯，以降低其器官移植到人體後的免疫風險。手術後，呼吸、血液、影像等監測數據顯示，移植肺維持通氣與氣體交換功能長達9天，其間未發生超急性排異反應，同步病原學監測也未發現活躍感染跡象。

論文中示意圖。（新華社）

「目前全球器官移植需求日益增大，異種器官移植被認為有望解決供體短缺的困境。」何建行對《新華社》介紹，「這項成果標誌着異種肺移植領域邁出關鍵一步。」

他表示，接下來將進一步優化基因編輯策略與抗排異治療方案，延長移植器官存活及功能維持時間，並將團隊自主研發的無管技術應用於異種肺移植試驗中，以減少機械通氣對供體肺的損傷，推動異種肺移植向臨床應用轉化。

研究團隊介紹，這項研究方案嚴格遵循國家有關法律法規和倫理準則，先後通過醫院倫理委員會等機構的審查與監督。受試者有重型顱腦損傷，經多次獨立評估確認已腦死亡。其家屬出於支持醫學進步的願望，同意無償參與研究。研究在第9天時應家屬要求結束。

2023年1月5日，河北邯鄲，雞澤縣魏青家庭農場散養的巴馬香豬。（CFP）

將動物器官移植給人類的異種器官移植是當今全球醫學研究的前沿領域，國際專家高度評價本次研究成果。西班牙國家移植組織主任比阿特麗斯·多明格斯-希爾表示：「此前的異種器官移植試驗限於腎臟、心臟和肝臟。與它們相比，異種肺移植面臨更大的挑戰。因為肺的生理平衡微妙，它接受大量血流，並且持續暴露在外界空氣中，所以特別容易受損。」她說，中國團隊的成果是相關研究領域的「一個里程碑」。