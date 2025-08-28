央行9·3起發行4枚抗戰勝利80周年紀念幣　8克純金幣面額100元

中國人民銀行周四（8月28日）宣布，定於9月3日起陸續發行中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念幣。紀念幣合共4枚，其中雙色銅合金紀念幣1枚，8克金幣1枚，150克銀幣1枚，30克銀幣1枚，均為中華人民共和國法定貨幣。



雙色銅合金紀念幣正面圖案。（網上圖片）

雙色銅合金紀念幣背面圖案。（網上圖片）

雙色銅合金紀念幣正面圖案為中華人民共和國國徽，國徽上方刊「中華人民共和國」國名，下方刊年號「2025」字樣。背面主景圖案為中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動標識，並刊「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年」字樣及面額「10元」字樣。

雙色銅合金紀念幣面額為10元，直徑為27毫米，材質為雙色銅合金，發行數量為8000萬枚。其與現行流通人民幣職能相同，與同面額人民幣等值流通。

8克圓形金質紀念幣正面圖案。（網上圖片）

金銀紀念幣正面圖案均為中華人民共和國國徽，國徽上方刊「中華人民共和國」國名，下方刊年號「2025」字樣。

至於背面圖案，8克圓形金質紀念幣由延安寶塔山、「勝利的號角響徹山」雕塑等元素構成，並刊「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年」字樣及面額「100元」字樣。

150克圓形銀質紀念幣由人民英雄紀念碑「抗日游擊戰」浮雕、盧溝橋等元素構成，並刊「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年」字樣及面額「50元」字樣。

30克圓形銀質紀念幣背面圖案。（網上圖片）

30克圓形銀質紀念幣正面圖案。（網上圖片）

150克圓形銀質紀念幣背面圖案。（網上圖片）

150克圓形銀質紀念幣正面圖案。（網上圖片）

30克圓形銀質紀念幣由「大刀進行曲」雕塑、「九·一八」歷史博物館「殘歷碑」雕塑等元素構成，並刊「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年」字樣及面額「10元」字樣。

8克圓形金質紀念幣為精製幣，含純金8克，直徑22毫米，面額100元，成色99.9%，最大發行量10000枚。150克圓形銀質紀念幣為精製幣，含純銀150克，直徑70毫米，面額50元，成色99.9%，最大發行量5000枚。30克圓形銀質紀念幣為精製幣，含純銀30克，直徑40毫米，面額10元，成色99.9%，最大發行量20000枚。