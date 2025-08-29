抗戰勝利80周年｜外交部：中國人民走到哪裏，領事保護跟到哪裏

周五（8月29日）上午10時，中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動新聞中心將舉辦第二場記者招待會，外交部副部長馬朝旭介紹堅持和平發展、推動構建人類命運共同體有關情況，並回答記者提問。《香港01》全程直播。



外交部副部長馬朝旭。（香港01直播截圖）

外交部副部長馬朝旭：

主持人好，各位記者朋友，大家上午好！很高興出席今天的記者會，就中國堅持和平發展、推動構建人類命運共同體介紹有關情況。

中國人民抗日戰爭的偉大勝利，是中華民族從近代以來陷入深重危機走向偉大復興的歷史轉折點，對世界各國人民奪取反法西斯戰爭的勝利、爭取世界和平的偉大事業產生了重大而深遠的影響。新中國成立後，中國堅持獨立自主的和平外交政策，提出和平共處五項原則,倡導促進世界多極化和國際關係民主化，為世界和平發展事業作出重要貢獻。

進入新時代，世界百年變局加速演進，多重風險交織疊加，和平赤字、發展赤字、安全赤字、治理赤字不斷加重，人類社會再次來到關鍵十字路口。習近平主席站在歷史的高度，著眼中國人民和世界人民的共同利益，以大黨大國領袖的寬廣戰略視野、卓越政治智慧和深厚世界情懷，準確把握人類社會發展大勢和演變規律，高瞻遠矚地提出構建人類命運共同體重大理念，回答了「人類向何處去」的世界之問、歷史之問、時代之問，在歷史轉折關頭為世界和平發展指明了方向，為人類共同進步凝聚了強大共識。

習近平主席指出，人類是一個一榮俱榮、一損俱損的命運共同體。各國不是乘坐在190多條小船上，而是乘坐在一條命運與共的大船上。小船經不起風浪，巨艦才能頂住驚濤駭浪。人類命運共同體，就是每個民族、每個國家的前途命運都緊緊聯系在一起，應該風雨同舟，榮辱與共，努力把我們生於斯、長於斯的這個星球建成一個和睦的大家庭，把世界各國人民對美好生活的向往變成現實。

2013年，習近平主席在莫斯科國際關係學院首次提出世界「越來越成為你中有我、我中有你的命運共同體」。2015年，習近平主席在第70屆聯大一般性辯論上明確構建人類命運共同體「五位一體」總體框架。2017年，習近平主席在聯合國日內瓦總部演講中提出建設「五個世界」的努力目標。

在2023年12月召開的中央外事工作會議上，習近平主席發表重要講話，進一步明確了構建人類命運共同體科學體系的「四梁八柱」，即以建設持久和平、普遍安全、共同繁榮、開放包容、清潔美麗的世界為努力目標，以推動共商共建共享的全球治理為實現路徑，以踐行全人類共同價值為普遍遵循，以推動構建新型國際關係為基本支撐，以落實全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議為戰略引領，以高質量共建「一帶一路」為實踐平台，推動各國攜手應對挑戰、實現共同繁榮。

構建人類命運共同體，繼承和發揚了新中國成立以來的外交理念、戰略思想和優良傳統，並在波瀾壯闊的中國特色大國外交實踐中不斷豐富發展。這一重大理念源於對國家交往關係的合理性設計，源於國際社會的普遍共識和共同期盼，也源於中國的大國責任和擔當。它為國際關係確立新思路，為全球治理提供新智慧，為國際交往開創新格局，為美好世界描繪新願景。它超越了集團政治的「小圈子」規則，超越了實力至上的霸道邏輯，超越了少數西方國家自詡的「普世價值」，形成共建美好世界的最大公約數。

在各方攜手努力下，構建人類命運共同體已經從中國倡議擴大為國際共識，從美好願景轉化為豐富實踐，從理念主張發展為科學體系，實現了從雙邊到多邊、從區域到全球、從發展到安全、從合作到治理的歷史跨越，取得全方位、開創性的豐碩成果。

國際社會普遍認為，構建人類命運共同體理念超越利己主義和保護主義，打破了個別國家唯我獨尊的霸權思維，反映出中國對人類發展方向的獨到見解，對於推動各國團結合作、共創人類美好未來具有重要意義。很多國際人士表示，「人類命運共同體理念代表了國際社會的心聲」，「為世界帶來和平、發展和希望」。聯合國秘書長古特雷斯說，我們踐行多邊主義的目的，就是要建立人類命運共同體。構建人類命運共同體重大理念，連續8年寫入聯大決議、上海合作組織峰會宣言，8次寫入金磚國家領導人會議宣言，其核心要義被納入聯合國《未來契約》，成為當今世界具有重大標識意義的國際公共產品。

習近平主席指出，夢雖遙，追則能達；願雖艱，持則可圓。構建人類命運共同體是一個需要一代又一代人接力跑才能實現的目標。中國願同世界各國秉持命運與共理念，汲取歷史智慧、展現時代擔當，同舟共濟、攜手前行，朝著構建人類命運共同體的崇高目標不懈努力。

中國日報記者：

黨的十八大以來，習近平主席身體力行、親力親為，開展了精彩紛呈的元首外交，我們也了解到在即將舉行的上合組織峰會期間也會有一系列的雙邊和多邊的外交活動。我想請問您如何看待元首外交對於構建人類命運共同體的戰略指引作用？

外交部副部長馬朝旭：

元首外交是中國外交的最高形式，在中國特色大國外交中發揮著決定性作用。黨的十八大以來，習近平主席親自擘畫，親力親為，親自開展亮點紛呈、高潮叠起的元首外交，共出訪55次，往訪72國，足跡遍布五大洲，接待來華進行國事訪問的外國元首230多人次。

習近平主席同各國領導人深入戰略溝通，面向各國人民開展友好工作，深入闡釋和平發展之理、合作共贏之道、「同球共濟」之策，為變亂交織的世界注入和平力量、穩定力量、進步力量。

習近平主席同俄羅斯總統普京乘坐高鐵、觀看球賽，為哈薩克斯坦總統托卡耶夫慶祝生日，在智利總統博里奇隨身攜帶的《習近平談治國理政》上簽名等等，成就了一段段外交佳話。從國事訪問到主場外交，從國際多邊峰會到國內重要會議，習近平主席深刻闡釋人類命運共同體理念，使這一重大理念的思想內涵不斷豐富，國際共識不斷加深。

當前，中國與世界已經站在奔赴共同命運的新起點上。我們要深入學習貫徹習近平外交思想，以元首外交為引領，推動構建人類命運共同體砥礪前行。

中評社記者：

當前，國際和地區熱點問題此起彼伏，對世界和平穩定帶來衝擊。請問中方如何運用人類命運共同體理念解決和平安全問題？

外交部副部長馬朝旭：

戰後80年世界保持了總體和平，但當今世界並不太平，地區熱點和局部衝突頻發，傳統和非傳統安全威脅交織疊加，國際安全形勢日趨嚴峻覆雜。習近平主席著眼全人類前途命運和安危福祉，鄭重提出全球安全倡議，主張堅持共同、綜合、合作、可持續的安全觀，堅持尊重各國主權、領土完整，堅持遵守聯合國憲章宗旨和原則，堅持重視各國合理安全關切，堅持通過對話協商以和平方式解決國家間的分歧和爭端，堅持統籌維護傳統領域和非傳統領域安全，為消弭國際衝突根源、應對全球安全挑戰、完善全球安全治理提供了中國方案。目前，全球安全倡議已得到130多個國家和國際地區組織的支持，明確寫入140多份中外雙多邊文件。

新中國成立以來，從未主動挑起過一場戰爭，從未侵佔別國一寸土地。中國是世界上唯一將堅持走和平發展道路寫進憲法的國家，是核大國中唯一承諾不首先使用核武器的國家。中國始終堅定維護聯合國憲章宗旨和原則，是迄今安理會常任理事國中派遣維和人員最多的國家和聯合國第二大維和攤款國，為維護世界和平作出了突出貢獻。

我們隆重紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，就是要銘記歷史、緬懷先烈、珍愛和平、開創未來，捍衛正確二戰史觀，凝聚維護和平的力量。中方願同各方一道，落實好全球安全倡議，為國際社會注入更多穩定性、確定性，共同建設持久和平、普遍安全的世界。

埃塞俄比亞廣播公司記者：

當前，全球發展面臨單邊主義、保護主義等多重挑戰，聯合國2030年可持續發展議程落實進展緩慢。在當前形勢下，中國在促進全球發展方面將如何發揮更大作用？

外交部副部長馬朝旭：

正如這位記者朋友所說，當前，單邊主義、保護主義擡頭，衝擊世界經濟復蘇，國際發展合作動能不足，聯合國2030年可持續發展議程落實嚴重滯後，人類可持續發展事業面臨嚴峻挑戰 。

習近平主席指出，中國的發展離不開世界，世界的繁榮也需要中國。中國不斷以自身新發展為世界提供新機遇，以中國式現代化促進世界各國現代化。中國堅定不移擴大高水平對外開放，堅定不移推動構建開放型世界經濟體系，堅定不移推進貿易和投資自由化便利化，維護以世界貿易組織為核心的多邊貿易體制，維護全球產業鏈供應鏈穩定暢通。高質量共建「一帶一路」走深走實，150多個國家加入共建「一帶一路」合作大家庭，惠及世界的「幸福路」越走越寬廣。中國宣布支持全球發展八項行動，給予所有建交的最不發達國家100%稅目產品零關稅待遇。

習近平主席提出全球發展倡議，就是要推動國際社會對發展問題「再聚焦」，對2030年可持續發展議程「再承諾」。100多個國家和國際組織支持並參與倡議合作，80多個國家加入「全球發展倡議之友小組」。倡議框架下已開展的務實合作，給各國民眾帶來實實在在的好處。

當前，世界經濟增長乏力，發展鴻溝不斷拉大。我們應重溫2030年可持續發展議程初心，重振全球發展夥伴關係，落實全球發展倡議，更多惠及世界各國人民。

（香港01直播截圖）

光明日報記者：

近年，「文明衝突論」「文明優越論」等輪調沈渣泛起，人類文明發展面臨的衝突和挑戰也更為覆雜。請問中方對消除文明隔閡、促進文明互鑒交流有哪些立場和主張？

外交部副部長馬朝旭：

2023年，習近平主席提出全球文明倡議，強調要共同倡導尊重世界文明多樣性、共同倡導弘揚全人類共同價值、共同倡導重視文明傳承和創新、共同倡導加強國際人文交流合作，為推動文明交流互鑒提供了重要指引，為促進各國人民友好交往提供了根本遵循。

全球文明倡議日益成為全球性共識，多次被寫入聯合國決議及各種雙邊和多邊文件。2024年，第78屆聯合國大會通過決議，將每年6月10日設立為文明對話國際日。今年7月10日，全球文明對話部長級會議在北京開幕，習近平主席向會議致賀信，為不同文明對話交流指明了方向。習近平主席2023年提出「5年5萬」倡議以來，已有3萬多名美國青少年訪華，同中國青少年交朋友，看到了一個真實的中國。中國對75國實行單方面免簽或全面互免簽證、55國實行過境免簽，「中國遊」持續火爆。《黑神話：悟空》、《哪吒2》、「Labubu」等文化產品風靡世界，續寫中國和世界交流互鑒的動人故事。

每一種文明都扎根於自己的生存土壤，凝聚著一個國家、一個民族的非凡智慧和精神追求，都有自己存在的價值。人類只有膚色語言之別，文明絕無高低優劣之分。人類社會已經進入21世紀，鼓吹甚至制造文明衝突，就是開歷史的倒車。

中國願同各國一道，秉持平等、互鑒、對話、包容的文明觀，踐行全球文明倡議，為人類文明進步作出更大貢獻。

總台央視記者：

我們也注意到，今年是聯合國成立80周年，面對層出不窮的全球性挑戰，有觀點認為，以聯合國為代表的多邊機制未能發揮應有的作用。請問如何看待聯合國的地位和作用？

外交部副部長馬朝旭：

大家可能都記得，中國是第一個在聯合國憲章上簽字的國家。成立80年來，聯合國承載著世界各國人民對和平與發展的殷切期望。時至今日，聯合國仍是最具普遍性、權威性和代表性的政府間國際組織。

80年過去了，人類文明取得了長足進步，但實現聯合國憲章描繪的美好願景仍然任重道遠。特別是個別國家大搞單邊主義、毀約退群，對聯合國「合則用，不合則棄」，嚴重衝擊國際秩序和國際體系。近年來一系列重大危機挑戰一再警示我們，聯合國的作用只能加強、不能削弱；聯合國的地位必須維護、不能取代。聯合國能否發揮應有作用，關鍵在於各會員國能否秉持聯合國憲章宗旨和原則，按照國際法和國際關係基本準則辦事。同時，聯合國也需要改革完善，以便更好應對全球性挑戰，提升廣大發展中國家在國際事務中的代表性和發言權。

習近平主席提出的構建人類命運共同體重大理念，同聯合國憲章宗旨和原則高度契合。中國帶頭踐行真正的多邊主義，堅定支持聯合國在國際事務中發揮核心作用。中國在聯合國框架下為推動熱點問題政治解決、改革國際經濟金融體系、維護發展中國家利益、應對氣候變化等全球性挑戰作出重要貢獻。聯合國秘書長古特雷斯多次表示，中國是國際合作和多邊主義的中流砥柱。

在聯合國走向下一個80年之際，中方願同各方一道，推動加強聯合國作用，構建更加公正合理的全球治理體系。

深圳衛視直新聞記者：

今年是《巴黎協定》達成十周年，全球氣候治理走到了新的十字路口。雖然美國再次退出了《巴黎協定》，但國際社會普遍認為綠色低碳發展大勢不可逆轉，各方仍在共同推進碳達峰和碳中和目標。請問中國將如何繼續維護和引領全球氣候治理進程？

外交部副部長馬朝旭：

中國是世界綠色發展的堅定行動派、重要貢獻者。在習近平生態文明思想指引下，中國穩步推進「雙碳」目標，建立了「1+N」政策體系，構建了全球最大、發展最快的可再生能源體系，建成了全球最大、最完整的新能源產業鏈。中國還是全球「增綠」最快最多的國家，貢獻了全球四分之一的新增綠化面積。現在，中國每3度電就有1度是綠電。

中國積極開展國際氣候合作。2016年以來，為發展中國家應對氣候變化提供並動員項目資金超過1770億元人民幣。目前，中國新能源企業為全球市場提供了80%的光伏組件和70%的風電裝備，推動全球光伏發電成本下降超過80%，風電成本下降超過60%。

無論國際形勢如何變化，中國積極應對氣候變化的行動不會放緩，促進國際合作的努力不會減弱，推動構建人類命運共同體的實踐不會停歇。我們將遵循《聯合國氣候變化框架公約》及其《巴黎協定》，錨定綠色低碳發展，通過多邊治理共同應對氣候危機。我們將深化國際合作，使優質綠色技術和產品自由流通，讓各國特別是廣大發展中國家都用得上、用得起、用得好。同時，發達國家有義務向發展中國家提供幫助和支持，為全球綠色低碳轉型作出應有貢獻。

中新社記者：

想問一個關於台灣的問題。今年是台灣光復80周年，當前，國際社會堅持一個中國原則的格局持續鞏固，同時一些國家仍試圖虛化掏空一個中國原則。想請問新時代中國外交如何堅決遏制外部勢力干涉台灣問題，堅定捍衛國家主權和領土完整？

外交部副部長馬朝旭：

正如你所說，今年是台灣光復80周年。台灣回歸中國是二戰勝利成果和戰後國際秩序的重要組成部分。《開羅宣言》《波茨坦公告》等一系列具有國際法效力的文件都確認了中國對台灣的主權。台灣屬於中國的歷史和法理事實不容置疑。

一個中國原則是國際社會普遍共識和國際關係基本準則，是中國與世界各國建立和發展外交關係的政治基礎和前提。截至目前，已經有183個國家在一個中國原則的基礎上與中國建立了外交關係。1971年，第26屆聯合國大會以壓倒性多數通過第2758號決議，決定恢覆中華人民共和國在聯合國的一切合法權利，並立即將台灣當局的代表從聯合國及其一切機構中驅逐出去。這一決議徹底解決了包括台灣在內全中國在聯合國的代表權問題，徹底杜絕了製造「兩個中國」或「一中一台」的任何可能。聯大第2758號決議的權威性不容挑戰。

台灣問題是中國核心利益中的核心。解決台灣問題、實現祖國完全統一是全體中華兒女的共同願望。維護國家主權、安全、發展利益是中國外交的神聖使命。當前，國際社會堅持一個中國的格局更加鞏固，中國人民反對「台獨」分裂活動、爭取完成國家統一的正義事業得到國際社會的廣泛理解和支持。

我想重申，台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。少數外部勢力妄圖搞「以台制華」，是在玩火，而玩火者必自焚。中國終將統一、也必將統一的大勢不可阻擋。

香港紫荊雜誌記者：

大國團結協作對贏得世界反法西斯戰爭勝利、構建戰後國際秩序、維護世界和平穩定發揮了不可替代的作用。請問中方如何評價當前中俄、中美、中歐關係，對進一步發展大國關係秉持怎樣的立場主張？

外交部副部長馬朝旭：

習近平主席指出，大國關係事關全球戰略穩定，大國肩上都承擔著特殊責任。中國積極推動構建和平共處、總體穩定、均衡發展的大國關係格局。

中俄關係是動蕩變革的當今世界最穩定、最成熟、最富戰略內涵的一組大國關係。80年前，中俄兩國人民付出巨大犧牲，為戰後國際秩序的建立作出重大歷史貢獻。雙方將弘揚正確二戰史觀，捍衛二戰勝利成果，推進中俄新時代全面戰略協作夥伴關係，為人類進步事業作出更大貢獻。

今年以來，習近平主席同美國總統特朗普兩次通話、多次通信，為中美關係這艘巨輪把舵定向。習近平主席指出，中美兩國擁有廣泛共同利益和廣闊合作空間，可以成為夥伴和朋友，多辦一些有利於兩國和世界的大事、實事、好事。我們願同美國相互尊重、和平共處、合作共贏，同時堅定維護國家主權、安全和發展利益。對中國搞施壓脅迫行不通、辦不到。想要遏制中國的發展壯大、阻礙中華民族偉大覆興，注定以失敗收場。我們願同美方相向而行，落實好兩國元首重要共識，保持溝通、管控分歧、拓展合作，繼續探尋新時期兩國正確相處之道。

今年是中國同歐盟建交50周年。習近平主席在會見歐盟領導人時，深刻總結了中歐關係50年發展的重要經驗和啟示，就是相互尊重、求同存異、開放合作、互利共贏。中方願與歐方深化戰略溝通，增進理解互信，鞏固夥伴定位，擴大相互開放，妥處摩擦分歧，努力推動中歐關係向前發展。

巴基斯坦通訊社記者：

今年4月，中央周邊工作會議在北京舉行。習近平主席強調要聚焦構建周邊命運共同體，努力開創周邊工作新局面。您能否介紹一下構建周邊命運共同體的進展情況？

外交部副部長馬朝旭：

中國始終將周邊置於外交全局首要位置，始終致力於促進地區和平穩定與發展繁榮。正如你所說，今年4月召開的中央周邊工作會議明確了今後一個時期周邊工作的總體思路和目標任務，強調要推動構建周邊命運共同體，攜手周邊國家共創美好未來。

當前，周邊命運共同體建設不斷取得新進展、邁上新台階。習近平主席幾乎遍訪周邊國家，黨的十八大、十九大、二十大後首次出訪均選擇周邊國家，引領我國同周邊國家關係進入近代以來最好的時期。我國同周邊多國宣布攜手共建雙邊命運共同體，推動構建更為緊密的中國—東盟命運共同體，中國同中南半島、中亞國家在雙、多邊層面實現共建命運共同體全覆蓋。

中國已同周邊25個國家簽署共建「一帶一路」合作協議，是18個國家的最大貿易夥伴。中國同東盟連續5年互為第一大貿易夥伴，中國—東盟自貿區3.0版談判全面完成，《區域全面經濟夥伴關係協定》高質量實施。經濟合作產業園、跨境電商樞紐、智慧農業網絡落戶周邊，為當地創造大量就業。同中國合作既受尊重、又得實惠，已成為周邊國家的共識。

中國倡導安危與共、求同存異、對話協商的亞洲安全模式，為推動政治解決朝鮮半島、阿富汗等地區熱點問題積極貢獻中國智慧和力量。

中國弘揚和平、合作、開放、包容的亞洲價值觀，採取便利人員往來舉措，推動「瀾湄簽證」「東盟簽證」相繼落地，同部分東南亞國家互免簽證，文化、旅遊、青年、地方、媒體、智庫等領域交流不斷擴大。

中國將積極踐行睦鄰、安鄰、富鄰、親誠惠容、命運與共的理念方針，攜手周邊國家譜寫構建周邊命運共同體新篇章。

真實巴西媒體集團記者：

中方如何看待全球南方在構建人類命運共同體中的作用？中國將如何致力於促進全球南方國家發展以及在相關國際組織中發揮更大作用？

外交部副部長馬朝旭：

習近平主席指出，中國始終是全球南方的一員，永遠屬於發展中國家。近年來，全球南方聲勢卓然壯大，經濟總量全球占比超過40%，對世界經濟增長貢獻率達到80%，已經成為維護世界和平、促進共同發展、完善全球治理的關鍵力量。

中國始終心系全球南方、扎根全球南方、團結全球南方。10多年來，中方同數十個全球南方國家圍繞構建命運共同體發表行動計劃、聯合聲明等文件，共建多邊命運共同體基本實現對全球南方國家集中連片區域全覆蓋。中方還持續深化同全球南方國家在聯合國、二十國集團等多邊平台的團結協作，深度參與金磚合作機制、上海合作組織等平台建設，維護全球南方共同利益。在中方助力下，雅萬鐵路圓了印尼人民「高鐵夢」，中國雜交水稻豐富了非洲人民的「糧袋子」，中拉衛星合作成為高技術領域南南合作典範。

我們將秉持正確義利觀和真實親誠理念，持續深化同全球南方國家戰略互信和務實合作，支持全球南方國家探索符合本國國情的發展道路，做構建人類命運共同體的同路人、好夥伴。

環球時報環球網記者：

去年，中國從國外平安撤回一萬多名同胞。今年，伊以衝突爆發後，中國第一時間採取系列領事保護措施，切實保障當地中國公民和機構安全，並迅速組織撤僑工作。那麽隨著越來越多的中國公民走出國門，外交部將如何更好地保護海外中國公民的合法權益？

外交部副部長馬朝旭：

海外同胞的平安是祖國最深切的牽掛，為人民服務是我們時刻牢記的初心使命。外交部堅決貫徹落實習近平總書記重要指示精神和黨中央決策部署，統籌各方力量，持續打造中央、地方、駐外使領館、企業和公民「五位一體」領事保護工作格局，堅持預防與處置並重，全力守護中國公民生命財產安全。今年以來，我們自戰亂地區安全撤離數千名同胞，妥善處置數萬起領保案件，接聽約30萬通求助咨詢來電，發布提醒預警2000余條。很多同胞感慨，「危機之中，祖國從不缺席」，「縱然有千萬里歸途，祖國母親接我們回家」。

隨著中外人員往來大幅增長，中國海外利益日益拓展，外交為民的責任越來越重。我們將緊扣人民群眾所需所盼，持續發力打造海外平安中國體系。

我們將發揮制度優勢，進一步健全海外安保體制機制，完善聯動協同、務實高效的安保工作格局。

我們將不斷提升對海外安全風險的感知力，優化「紅橙黃藍」風險評級體系，及時發布安全提醒，讓海外安全「信號燈」更加醒目管用。

我們將加強涉外突發安全事件應急處置能力建設，中國公民走到哪里、領事保護就跟到哪里，同胞有所呼、我必有所應。

我們將持續打造專業化領事保護工作隊伍，用心用情用力守護好海外同胞和機構的平安。

為民服務，使命如磐。外交為民只有進行時，沒有完成時。中國外交將繼續秉持以人民為中心的宗旨，做人民群眾的貼心人，做海外同胞安全和利益的守護人，無論大家身在何方，祖國永遠在你們身後。