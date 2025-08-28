中國閱兵｜官媒：十年來日本豪擲560億日圓公關　構建｢正確形象｣

9月3日，中國將在北京舉行抗戰勝利80周年紀念活動及閱兵儀式。據日本共同社報道，日本政府已通過外交渠道呼籲歐洲及亞洲各國不要出席北京舉行的相關活動。此舉引發中國不滿，外交部表示「已向日方提出嚴肅交涉，要求日方澄清」，官媒央視旗下帳號「玉淵譚天」更揭自中國2015年開始宣布舉行抗戰閱兵以來，日本已花費560億日圓（29.6億港幣）進行公關活動，企圖構建所謂「正確形象」。



據日本共同社報道，有日本外交消息人士匿名透露，日本通過駐外使館等渠道向各國說明，此次中國的活動過度聚焦歷史、反日色彩濃厚，並呼籲各國領導人慎重考慮是否出席。

對此，央視玉淵譚天報道稱，日本的行為蓄謀已久，經調查發現，自2015年中國首次舉辦以紀念抗戰勝利為主題的閱兵以來，日本不僅未能正視其侵略歷史，反而拿出560億日圓，企圖構建所謂的「正確形象」。

中日關係：A man holds Chinese and Japanese national flags during a parade celebrating the 70th anniversary of the founding of People's Republic of China at Yokohama China Town on October 01, 2019 in Yokohama, Japan. （Getty）

報道稱，根據日本外務省年度預算數據，2015年至今，日本外務省「海外戰略信息傳播」直接相關的工作事項總預算超過560億日圓，其中，2025年相關預算達到62.2億日圓（3.28億港幣）。相比之下，自戰敗後，日本政府對「慰安婦」問題作出的「補償」總共不足百億日圓，至今未向受害者作出充分、真誠的賠償與道歉。

報道指出，「海外戰略信息傳播」工作事項，並非常規的信息傳播，是日本外務省從2015年度起新增的重點預算類別。當時正值中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利70周年，中國舉辦了第一次以紀念抗戰勝利為主題的閱兵。根據日本外務省相關文件描述，這一新增重點預算類別，是為了向國際社會宣傳日本在領土完整、歷史認識、積極和平貢獻等方面的「正確形象」。這些預算被規劃用於培養「親日」外國人、修改海外教科書中「慰安婦」的記載等。其中，由日本外務省管轄的日本國際交流基金會就曾被曝出，連續多年資助外國學者、媒體人傳播「親日」內容。

「玉淵譚天」在報道中發出三條質問，表示「日方敢正直坦蕩面對歷史嗎？日方能切實汲取歷史教訓嗎？日方是真正致力於和平發展嗎？」