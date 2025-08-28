閱兵記者會│金正恩及普京等26位外國國家元首和政府首腦出席

8月28日上午10時，中國抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年紀念活動將在梅地亞新聞中心舉辦第一場記者招待會。外交部部長助理洪磊，文化和旅遊部副部長盧映川，閱兵領導小組辦公室副主任、中央軍委聯合參謀部作戰局少將副局長吳澤棵，北京市委常委、常務副市長夏林茂介紹中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年紀念活動有關籌備進展，並回答記者提問。



記者會上宣布，26位外國國家元首和政府首腦將出席中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動，出席名單包括俄羅斯總統普京，朝鮮勞動黨總書記、國務委員長金正恩等。

此外，名單還包括柬埔寨國王西哈莫尼、越南國家主席楊強、老撾人民革命黨中央委員會總書記兼國家主席通倫、印尼總統普拉博沃，馬來西亞總理安華，蒙古總統呼日勒蘇赫，巴基斯坦總理夏巴茲，尼泊爾總理奧利，馬爾代夫總統穆伊茲，哈薩克總統托卡耶夫，烏茲別克總統米爾濟約耶夫，塔吉克總統拉赫蒙，吉爾吉斯總統扎帕羅夫，土庫曼總統謝爾達爾·別爾德穆哈梅多夫，白俄羅斯總統盧卡申科，阿塞拜疆總統阿利耶夫，亞美尼亞總理帕什尼揚，伊朗總統佩澤希齊揚，剛果共和國總統薩蘇，津巴布韋總統姆南加古瓦，塞爾維亞總統武契奇，斯洛伐克總理菲佐，古巴共產黨中央第一書記、國家主席迪亞斯-卡內爾，緬甸代總統敏昂萊。

此外，一些國家議長、政府副總理、高級別代表、國際組織負責人、前政要，也應中國政府邀請將出席紀念活動。