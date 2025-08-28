被捕時受致命傷　日文檔案曝光烈士趙一曼被審訊細節

黑龍江省檔案館近日舉行紀念中國人民抗日戰勝利80周年檔案展，並展出了1935年12月7日偽滿洲國濱江省公署警務廳的一份日文報告，內裏記載了有關抗日烈士趙一曼被捕和審訊的相關情況。



報告顯示，趙一曼時年27歲，人稱「瘦李子」，本籍山東省濟南府，住所不定。11月22日被捕於珠河縣候林鄉第五區。檔案還詳細記錄了趙一曼成長與工作經歷，但記錄內容大部分與實際情況不符。

據推測，趙一曼在審訊過程中為迷惑敵人而編制了假口供。關於被捕經過，檔案中記載：珠河縣第五區駐屯警察隊第三大隊率部10名，包圍了隱藏處房屋。該屋內有5人，頑強抵抗。在戰鬥中，射殺了其中2人，逮捕了3人。趙一曼的左臂與左腳受了致命傷。

公開資料顯示，1931年「九一八」事變後，趙一曼前往東北進行抗日活動。1932年任滿洲總工會秘書，組織部長。1933年10月兼任哈爾濱總工會代理書記。1934年7月任中共珠河中心縣委委員、縣委特派員和婦女會負責人、鐵北區委書記。

1935年任東北抗日聯軍第3軍第1師第2團政委，同年冬腿受傷被俘。因為她的利用價值，關東軍把她放在醫院醫傷。但是她說服了一個護士和看管她的滿洲國士兵，幫她逃走，被日軍追回。後遭到日本關東軍拷打，但趙一曼始終拒絕招供。

1936年8月2日，被處死於珠河縣（今黑龍江省尚志市）小北門外。