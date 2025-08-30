01直擊｜廣東抗日游擊隊後人、越戰老兵感慨戰爭殘酷：無人情可講

在廣州市永和街東縱精神傳承廣場，華南抗日武裝之一廣東人民抗日游擊隊東江縱隊士兵的後人，向《香港01》記者介紹父輩參加抗日戰爭的故事以及自己參加越戰的經歷，其中一名東縱後人表示，父親是前輩，自己是後輩，都為了保護國家安寧前赴後繼。



游擊隊後人、越戰老兵感慨戰爭殘酷

1943年至1945年間，東江縱隊第四支隊在永和地區開展黃旗山戰役、華峰寺反圍剿等關鍵戰鬥，成功牽制日偽軍，為珠江三角洲抗戰勝利奠定基礎。在廣州市黃埔區永和街東縱精神傳承廣場，三名東江縱隊後人對《香港01》記者介紹先輩經歷。

東江縱隊後人接受訪問，左起分別為盧國新、盧運柏和盧光華。（盛昀 攝）

盧運柏介紹，他的爺爺是廣東人民抗日游擊隊的隊員，他從小就聽爺爺講東江縱隊與日本打仗的故事，特別是黃旗山戰役，自小就受到游擊隊的感染，「如果我有當兵，我一定要保衛祖國」。盧運柏1976年參軍，第二年就當上了班長。1979年，作為連隊的副指導員，盧運柏參加了越戰，並組織人工排雷敢死隊，穿越雷區攻佔高地。

盧運柏軍旅照。（央廣網）

盧國新的父親是東江縱隊手槍隊的隊員，他感慨：「現在的日子比以前好很多，不同啦，以前這裏（紀念廣場）連路都沒有，現在則有一條大公路可以走過來。」

盧國新的父親是東江縱隊手槍隊的隊員。（盛昀 攝）

盧光華的父親也是東江縱隊小鬼隊的隊員，1944年曾經被日本人從家中俘虜到駐地，關押了一個月，最後交錢才被贖回，但一同被捕的指導員盧顯華被押解至新塘火車站日軍據點，遭到殘忍殺害。

盧光華感慨戰爭殘酷。（盛昀 攝）

父親經常對盧光華講述抗日戰爭時期的故事，在1979年，盧光華自己也參加了對越作戰，是一名負責高射砲的陸軍。正是這段參軍的經歷，讓他能體會父輩參與的抗日戰爭的艱辛：「他們（抗日戰爭）這麼多年來說，知道戰爭是很殘酷的，就像現在俄羅斯，戰爭是一點人情都不講的。」

他還表示，父親是前輩，自己是後輩，都為了保護國家安寧前赴後繼。盧光華解釋：「我們的父輩都是為抗日戰爭流過血，為國家做過貢獻的。我們一樣是付出青春，為國家建設、改革開放做出年輕人應有的貢獻。」

廣東東江縱隊紀念館與大嶺山抗日根據地舊址

抗目戰爭時期廣東人民抗日游擊隊東江縱隊隊員使用過的胸章。（盛昀 攝）

抗日戰爭時期游擊隊使用過的駁殼槍（複製品）與子彈。

廣東東江縱隊紀念館位於東莞，是紀念中國共產黨領導的華南抗日武裝之一廣東人民抗日游擊隊東江縱隊的專題博物館，館內展示了全面展示了東江縱隊的發展歷程與功績。

抗日戰爭時期被擊落墜毀在大嶺山區的日本戰機殘片。（盛昀 攝）

兩廣縱隊女戰士用過的帆布袋。（盛昀 攝）

侵華日軍使用過的手提發電機。（盛昀 攝）

紀念館還緊鄰全國重點文物保護單位、國家級抗戰遺址——大嶺山抗日根據地舊址。據介紹，大嶺山抗日根據地舊址位於廣東省東莞市大嶺山鎮，是華南地區保存最為完好、規模最大、歷史風貌最為完整的抗日舊址群落，是中國人民特別是廣東人民保家衛國的重要歷史見證。

大嶺山抗日根據地舊址。（盛昀 攝）

大嶺山抗日根據地舊址。（盛昀 攝）