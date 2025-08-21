俄解密文件揭731部隊細菌戰罪行 外交部：敦促日本不要重蹈覆轍

俄羅斯聯邦安全局公共關係中心周二（8月19日）發布的解密文件顯示，侵華日軍第七三一部隊（簡稱731部隊）為發動細菌戰，不停實施人體實驗，甚至用攜帶病菌的炮彈攻擊數百名中國人，以計算感染率、確定致病菌「質量」。

在北京，外交部發言人毛寧在周四（8月21日）舉行的例行記者會就此回應，敦促日本深刻反省侵略歷史，不要重蹈歷史覆轍。



毛寧。（中國外交部官網）

毛寧表示，第二次世界大戰期間，侵華日軍公然違反國際法，對中國人民發動了令人發指的細菌戰，進行了慘無人道的人體活體實驗，犯下了反人類的滔天罪行。俄羅斯官方披露的資料再次表明，日本軍國主義發動細菌戰的事實鐵證如山，不容否認和抵賴。

毛寧說，只有正視歷史，才能獲得尊重；只有以史為鑒，才能開辟未來；只有前事不忘，才能防止再入歧途。今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，「我們敦促日本深刻反省侵略歷史，切實尊重中國等受害國人民的感情，同軍國主義徹底切割，以實際行動消除遺毒，不要重蹈歷史覆轍。」

+ 3

據早前報道，解密文件顯示，蘇聯紅軍在中國東北與日本關東軍作戰過程中，超過60萬日本軍人投降。1945年至1948年，蘇聯國家安全機關對被俘和被扣押日方人員中參與過研製細菌武器的軍職和文職人員進行審查。1947年，時任蘇聯內務部哈巴羅夫斯克邊疆區內務局長伊萬·多爾吉赫向時任蘇聯國家安全部駐遠東地區特派員謝爾蓋·戈格利澤發去一封專函，標題為《關於日本準備對蘇聯實施細菌戰》。

專函寫道，哈巴羅夫斯克邊疆區內務局通過調查被俘日軍中的細菌專家確認，侵華日軍預謀從中國東北地區進攻蘇聯，曾準備動用可大量消滅兵員的細菌戰手段，並在哈爾濱設立731部隊。該部隊對各種類型的鼠疫、炭疽、氣性壞疽、鼻疽、傷寒、痢疾、霍亂、傳染性出血熱進行研究和實驗，目的是找到能大規模感染人體的最有效病原體及其使用方法。為檢驗各種細菌的作用和感染方式，731部隊不停實施人體實驗，為此關押中國人、俄羅斯人和被判處死刑的日本人。

+ 11

解密文件顯示，1948年2月，蘇聯遠東地區赤塔州內務局通過審問參與細菌武器研製的日本細菌研究者加藤常則（音譯）得知，為秘密研究對蘇聯、中國和美國實施「破壞」的細菌手段，日本加茂部隊（731部隊曾用名）在哈爾濱附近一個鄉鎮用中國人做細菌實驗，被實驗者通常是游擊隊員或其同情者。加藤常則讀過的一份文件顯示，日軍曾把數百名中國人帶到田野里，隨後向他們發射填充鼠疫、炭疽或霍亂菌的炮彈。一段時間後，日軍會收集屍體和染病者並計算感染比例，以此確定致病菌的「質量」。

多爾吉赫在專函中指出，在納粹德國開始進攻蘇聯、日本準備從中國東北進攻蘇聯時，日本用於對蘇聯實施細菌戰的主要研究工作已經完成。