日本投降80周年｜731部隊再添新罪證　身上申告書、明信片等曝光

今日（8月15日）是日本宣布無條件投降80周年，黑龍江哈爾濱侵華日軍第七三一部隊罪證陳列館公布一批侵華日軍細菌戰新罪證史料，涉及日本侵華期間多個參與人體實驗與細菌戰機構的《身上申告書》、《留守名簿》、相冊、明信片、影像等。

當中還包括一段48面的錄音，原侵華日軍第七三一部隊孫吳支隊支隊長西俊英，1949年12月在伯力（今俄羅斯哈巴羅夫斯克）審判時，對七三一部隊進行人體凍傷實驗罪行的陳述，「我從第一部的吉村技師那裏聽說，在極寒時期，大約零下20攝氏度的時候，會將監獄裏的犯人趕出戶外，在那裏架上大的風扇，吹起風把犯人的手凍上，人為製造凍傷，從而進行研究，如果成功製造出凍傷的話，用小棍子敲打手指，直到手指變得像木板一樣硬的時候，吉村曾這麽說過。」



侵華日軍第七三一部隊《身上申告書》。（央視新聞）

侵華日軍第七三一部隊《身上申告書》中西俊英的個人登記信息。（央視新聞）

據央視報道，侵華日軍第七三一部隊又稱關東軍防疫給水部，是一支臭名昭著的細菌戰部隊，總人數超3000人，在二戰期間以研究防治疾病和飲水凈化為名，實則進行人體實驗、細菌武器研制和實施細菌戰等反人類罪行。

今次公布的侵華日軍第七三一部隊《身上申告書》，是記錄七三一部隊隊員以個人身份返回日本複員所需填寫的制式文件，該檔案文件是研究人員於2022年5月在日本國立公文書館發現。

研究人員介紹，《身上申告書》中登記了侵華日軍第七三一部隊哈爾濱本部、林口支部、孫吳支部、海拉爾支部、牡丹江支部、大連支部共759人的個人信息，其中男性755人，女性4人，登記了其個人信息、從軍履歷信息以及複員信息等內容。

根據《身上申告書》中登記信息，1945年8月15日日本宣布無條件投降後，七三一部隊中有135人被蘇聯紅軍抓捕羈押至伯力地區並實行集中審訊調查，西俊英的名字赫然在列。

帶有「滿洲第七三一部隊」字樣的明信片。（央視新聞）

帶有「滿洲第七三一部隊」字樣的明信片。（央視新聞）

哈爾濱市侵華日軍細菌與毒氣戰史研究會副秘書長金士成介紹，在伯力審判中，西俊英被判處18年有期徒刑，據七三一部隊《身上申告書》中記錄，共有43人在伯力受到審判，刑期從3—25年不等，這是此類信息首次被發現。

金士成續指，「以往我們知道1949年的12月25日到30日，伯力的公開審判中有12名日本細菌戰犯進行審判，其中有6名七三一部隊成員，但是在《身上申告書》中記載了是有43名成員也都在伯力地區進行了審判，時間是從1948年一直延續到1951年，所以說伯力審判不只是一次公開性的為期5天的審判，是一個系統性的長周期的一個持續性的審判。」

金士成表示，七三一部隊《身上申告書》是目前記載七三一部隊成員的家庭構成、參戰調轉及戰後活動等信息最為翔實的檔案之一，是一項全新且珍貴的一手史料，是全方位認知七三一部「個人犯罪記錄」的關鍵證據。進一步梳理七三一部隊身份構成、人員來源及部隊規模等基本史實問題，對於全面揭露日本細菌戰的罪行、危害與影響，以及追究其戰爭責任，具有極其重要的現實意義。

帶有「滿洲第七三一部隊」字樣的明信片。（央視新聞）

七三一部隊有保密性。（央視新聞）

此外，研究人員還對七三一部隊在侵華戰爭期間的人員調轉軌跡進行了梳理，並發現檔案中大部分七三一部隊成員，是通過常規部隊名義徵召，再經過內部調轉流程，以隱秘的方式進入七三一部隊各支部。同時，研究人員在新公開的明信片中，還發現了七三一部隊保密流程的痕迹。

金士成說，這個人就是濱田清勝，他的前屬部隊是步兵第三聯隊滿洲第九七部隊，《身上申告書》中記載了大量類似情況，「他們在進入七三一部隊之前，是以滿洲第九七部隊，滿洲第二〇一部隊，滿洲第一七七部隊的身份進入軍隊中，然後到哈爾濱（七三一部隊）本部進行培訓之後，再轉入支隊這樣一個情況，當時七三一部隊在衛生兵這個群體，它是以常規部隊的名義進行召集的，也說明了七三一部隊的保密性。」

今次公布的最新史料中，還包括另外兩支侵華日軍細菌戰部隊的《留守名簿》，分別是一六四四部隊和八六〇四部隊，這兩份檔案資料將會在近期公開展出。

據介紹，1936年，日本關東軍在中國東北地區建立七三一部隊與一〇〇部隊兩支細菌戰部隊。此後九年間，在七三一部隊的直接參與和指導下，日軍建立了一系列以防疫給水為名的細菌戰部隊，主要有位於北京的一八五五部隊、位於南京的一六四四部隊、位於廣州的八六〇四部隊，以及位於新加坡的九四二〇部隊。

侵華日軍一六四四部隊和八六〇四部隊《留守名簿》。（央視新聞）

《日本陸軍軍醫學校第23期學生學習紀念相冊》（1943年）。（央視新聞）

《日本陸軍軍醫學校第23期學生學習紀念相冊》（1943年）。（央視新聞）

目前，二戰期間日本在海外設立的以上6支細菌戰部隊的《留守名簿》，已全部被侵華日軍第七三一部隊罪證陳列館收藏。分析稱，通過《留守名簿》等相關史料浮出水面，日本細菌戰部隊是一個成體系的國家犯罪。

而今次新公布的《日本陸軍軍醫學校第23期學生學習紀念相冊》（1943年）中，研究人員發現了進一步印證「軍醫協同犯罪」的罪證。金士成介紹，「通過比對和查閱，確定一個人是進入過七三一部隊，就是第六分隊這個人，叫細矢博。這個人是進入了七三一部隊的一六二支隊任副支隊長，他也是軍醫少佐。在他的組織下，一六二支隊進行了大量的細菌武器的研制和實施過細菌攻擊。」

《日本陸軍軍醫學校第23期學生學習紀念相冊》（1943年）中有照片281張，記載了329名醫學生信息，包括「X光」演習、「防疫給水教育運用演習」、病理解剖及防疫實習以及大量軍事訓練的照片。研究人員介紹，侵華日軍第七三一部隊的前身就是日本陸軍軍醫學校防疫研究室，日本陸軍軍醫學校為七三一部隊培養和輸送大量人員，因此也可以說是七三一部隊的「母體」。

侵華日軍第七三一部隊少年兵須永鬼久太。（央視新聞）

日軍哈爾濱第一陸軍病院《身上申告書》中關於岡田武夫的登記信息。（央視新聞）

除了日本本土醫學院校，侵華日軍在中國設立的部分醫療機構同樣與七三一部隊存在千絲萬縷的聯繫。原侵華日軍第七三一部隊少年兵須永鬼久太說，「作為陸軍醫院的第七部隊（日軍哈爾濱第一陸軍病院），那在哈爾濱也算是一個大醫院了，我們部隊也曾派過一兩個人到第七部隊做研究，是成績優秀的少年隊員。」

研究人員介紹，日軍哈爾濱第一陸軍病院是七三一部隊醫學犯罪的延伸機構，是侵華日軍細菌戰重要參與者與關聯者。新公布的日軍哈爾濱第一陸軍病院《身上申告書》中，有一名技術人員的檔案顯示其還曾供職於化學戰部隊。

金士成說，「這個人叫岡田武夫，是日軍哈爾濱第一陸軍病院的技術僱員，從這上面看，他的前屬部隊寫的是關東軍化學部，就是我們常說的滿洲第五一六部隊，當時是一支化學戰部隊。通過這個信息我們就可以知道日軍哈爾濱第一陸軍病院同滿洲第五一六部隊有這樣的人員往來和互動。這對我們深化認知日本生化部隊之間的關係和日本生化戰的體系，拓展了我們的學術認知。」

哈爾濱市社會科學院七三一問題國際研究中心主任宮文婧說，它們表面上看來沒有實質上的隸屬關係，普通人是看不到它們究竟背後是由誰領導的。但實際上通過研究發現，它是日本軍國主義實施細菌戰的一個具體的爪牙，構成了一個有組織、成系統的集團犯罪，是日本國家犯罪的一個具體體現。