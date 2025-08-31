01直擊｜坪山民眾贈｢空中英雄｣錦旗　記錄抗日游擊隊與飛虎隊情誼

深圳坪山是廣東人民抗日游擊隊東江縱隊的策源地，也是司令員曾生的家鄉。深圳市坪山區東江縱隊紀念館是廣東省最早建成的東縱主題紀念館，展示東江縱隊的重大貢獻。



其中，一面寫有「空中英雄」三角錦旗，記錄了東江縱隊與美國飛虎隊克爾中尉一段並肩作戰情誼。



深圳市坪山區東江縱隊紀念館藏：空中英雄錦旗。（盛昀 攝）

1938年9月，日軍登陸大亞灣，侵佔廣東。1943年12月2日，以廣東人民抗日游擊總隊為基礎，東江縱隊正式成立，在抗日戰爭中英勇抗敵，被譽為「廣東人民解放的旗幟」。

深圳市坪山區東江縱隊紀念館藏：克爾中尉相關相片。（盛昀 攝）

在深圳市坪山區東江縱隊紀念館，廣東南方紅色文化研究院特邀研究員王勇向《香港01》記者介紹鎮館之寶「空中英雄」錦旗的來歷。王勇稱，1944年2月11日，駐守在廣西桂林的美國陸軍航空兵第十四航空隊出動了30架戰機轟炸日佔香港，唐納德·克爾中尉駕駛戰機在香港上空座艙中彈，左腿負傷，只能跳海逃生。

廣東南方紅色文化研究院特邀研究員王勇介紹鎮館之寶「空中英雄」錦旗的來歷。（盛昀 攝）

克爾中尉的降落傘掉在了香港九龍觀音山上空，當時日軍集中了一千多人來搜山，克爾中尉恰好遇到港九大隊的小情報員李石，李石帶着他一起奔跑，把他隱藏在一個山洞裏面，用樹枝蓋起來，然後去向港九大隊報告。

廣東東江縱隊紀念館藏：中美合作聯絡人員臂章。（盛昀 攝）

廣東東江縱隊紀念館藏：援華美軍飛行員手鏈。（盛昀 攝）

隨後港九大隊又派了會說英語的女戰士李兆華，給克爾中尉送來了客家人的茶果，而港九大隊短槍隊隊長劉黑仔，到處襲擊日軍轉移注意力，調虎離山，歷經千難萬險將克爾中尉給營救出來，送到了戰地醫院，即東江縱隊司令部。

科爾中尉傷好後，坪山人民舉行歡送會，並向克爾中尉贈送了一面寫着「空中英雄」的三角錦旗。

廣東東江縱隊紀念館藏：克爾中尉致東江縱隊感謝信。（盛昀 攝）

土洋村東江縱隊司令部舊址

東江縱隊司令部舊址位於深圳市大鵬新區葵涌街道土洋社區，原為意大利天主教堂，始建於1912年。

土洋村東江縱隊司令部舊址。（盛昀 攝）

土洋村東江縱隊司令部舊址館藏：日軍炸彈。（盛昀 攝）

1943年12月2日，廣東人民抗日游擊隊東江縱隊（簡稱東江縱隊）在土洋村正式公開宣布成立，司令員曾生、政治委員尹林平、副司令員兼參謀長王作堯、政治部主任楊康華，同時發表了《東江縱隊成立宣言》。

土洋村東江縱隊司令部舊址館藏：日軍軍刀。（盛昀 攝）

土洋村還是中共廣東省臨委駐地，領導廣東省乃至華南地區黨組織、抗日民主政權和部隊建設。大鵬半島成為抗日戰爭後期中共華南地區黨政軍指揮中樞。