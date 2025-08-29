中國閱兵｜傳日本籲各國避免參加　官媒批公然挑釁：無權說三道四

中國將於9月3日在北京舉行抗日戰爭勝利80週年紀念活動和閱兵式，近日有消息稱日本透過外交渠道呼籲歐亞國家避免參與紀念活動，在中國掀起輿論反彈。



《人民日報》刊登一篇文章稱，中國理應紀念抗戰勝利，日本無權說三道四。文中強調，歷史不會因回避而消失，正義不會因打壓而沈默，「中國舉辦抗戰勝利紀念活動，是為了讓歷史的記憶和真相不隨歲月流逝而褪色，是為了讓歷史帶給我們的啓迪永遠映照現實、昭示未來，日本無權對此說三道四。」



《人民日報》8月28日在微博的銳評中寫道，日本政府被曝通過外交渠道呼籲各國不要參加中國舉辦的抗戰勝利紀念活動，還將活動污名化為「過度聚焦歷史、反日色彩濃重」。這無疑是對中國人民感情的再次傷害，更是對戰後國際秩序與歷史正義的公然挑釁。

文中寫道，縱觀國際社會，俄羅斯紀念衛國戰爭勝利、歐洲各國悼念諾曼底登陸與奧斯維辛解放，皆以銘記歷史、防止悲劇重演為共識。德國領導人曾在受害國墓碑前下跪懺悔，正確認識和對待歷史讓德國贏得了歐洲的信任。

反觀日本，非但未能坦蕩面對歷史、切實汲取歷史教訓，反而試圖干擾他國的正當紀念活動。這種違背國際道義的行為，只會讓世界再次質疑日本是否真正懂得了戰後和平的寶貴意義。

2025年8月24日，北京西城，紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年閱兵飛機演練在天安門廣場上空舉行。

文章寫道，中國以3500萬以上軍民傷亡的慘重代價，為戰爭勝利作出不可磨滅的貢獻。紀念這一歷史，是對先烈犧牲的告慰，也是對世界和平的堅守，更是對歷史正義的捍衛。將這一莊重儀式曲解為「反日」，恰恰暴露了日本右翼分子和某些政客至今仍未真正反省侵略歷史、仍未與軍國主義徹底切割的心理現實。

文章提到，二戰期間，日本的侵略行徑給眾多國家帶來了沈重災難。日本右翼分子和某些政客在戰後通過系統性操作，試圖掩蓋侵略歷史。政治層面，一些政客公然參拜靖國神社，這種行為不僅傷害了受害國人民的感情，更是對侵略歷史的否認與褻瀆；社會輿論方面，日本把發動的侵略戰爭說成是「自存自衛」，甚至美化成對亞洲佔領地的「解放」。這種對侵略歷史的掩蓋與遺忘，是對歷史正義的公然踐踏，更是對人類良知的挑戰。

文末強調，中國的紀念活動不是反日，不是為了報復，而是為了讓歷史的悲劇不再重演，讓和平的薪火代代相傳。日本應該以誠實態度正視和反省侵略歷史，同軍國主義徹底切割，堅持走和平發展道路，以實際行動取信於國際社會，而不是一邊逃避歷史，一邊阻撓他人銘記歷史。