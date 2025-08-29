歐洲新能源車銷量飆升　特斯拉市佔連7月下滑遭比亞迪反超

歐洲汽車製造商協會（ACEA）8月28日公布數據顯示，7月歐洲新車銷量上漲5.9%，德國的增長抵消了英國、法國與意大利的下降。



《路透社》28日援引ACEA數據報道，7月歐盟、英國和歐洲自由貿易聯盟地區汽車銷量升至109萬輛。其中，歐盟整體汽車銷量上漲7.4%。純電動車、混合動力車與插電式混合動力車銷量分別增長39.1%、56.9%和14.3%，三者合計市佔率達59.8%，明顯高於2024年同期的51.1%。

然而，各國市場表現不一，德國整體銷量增長11.1%，英國下降5%，法國下降7.7%，意大利下降5.1%。西班牙、波蘭與奧地利則分別錄得17.1%、16.5%與31.6%的強勁增長。

Tesla：圖為2022年3月22日，Tesla在德國格林海德（Gruenheide）的超級工廠開幕，現場展示一輛Model Y。（Reuters）

在歐洲主要車企方面，大眾與雷諾銷量分別同比增長11.6%與8.8%，但Stellantis下降1.1%。值得注意的是，特斯拉銷量驟降40.2%，市場份額從一年前的1.4%縮減至0.8%。比亞迪銷量則飆升225.3%，市佔率達到1.2%。

數據顯示，在歐洲新能源汽車銷量持續走高的大背景下，特斯拉在歐洲的市佔率已連續7個月下滑，目前顯著低於比亞迪。據悉，這亦是比亞迪首次被納入ACEA月度銷量統計。