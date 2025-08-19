內地無3C標識尿袋被機場查扣後流入二手市場？　賣家曝賤賣價格

6月28日起，中國民航局推動新規，在國內航班嚴格執行行動電源「3C認證標籤」的檢查，倘若行動電源無認證、標示不清或使用被召回型號的行動電源，便會被拒絕登機。



不過此前卻有許多有民眾報料稱，這些被機場沒收、遭人遺棄的行動電源，正大量流入二手市場如閒魚平台出售，引發廣泛關注。



內地航班規定若行動電源無「3C認證標籤」認證，便會被拒絕登機。（網絡圖片）

內媒二手交易平台「閒魚」、「轉轉」及「拼多多」上，以「二手行動電源」為關鍵詞搜索，發現大量賣家正在大量出售沒有官方「3C認證」的行動電源。部分賣家甚至在商品描述中，高調標註「來自機場查扣」。

回收業者透露，現在一噸行動電源從機場流出的平均價格在人民幣9000元左右，一噸約4000個，算上運費，每個成本平均在人民幣2、3元左右。轉賣到二手市場，每噸可以淨賺人民幣8000元到12000元，但若是乖乖送去銷毀，只能賺4000元，「利潤差了一倍」。

《央視》記者聯繫一名位於深圳寶安的賣家，並約定線下取貨。調查發現，賣家售賣的行動電源外殼都有機場相關標誌，有些是旅客遺失的物品，另一些則是來自近期因無3C認證被機場查扣的行動電源。

一名來自廣東省東莞市塘厦鎮的賣家同樣表示，自己販售的行動電源全是「機場貨」，還聲稱「就算要5000個也能供應」，顯示貨源無虞。

閒魚等二手交易平台出現大批標榜「機場攔截」「安檢扣押」的充電寶，以15元至30元人民幣的超低價售賣。（網絡圖片）

業者假稱回收行動電源卻將其轉賣牟利

調查發現，這些機場查扣的「不合格行動電源」，並未像外界所想像的被送去銷毀，而是通過與機場合作的回收業者流向二手市場。當記者以批發商身份聯繫2家從事機場二手行動電源回收的公司負責人，發現這些公司打者「回收拆解」名義向機場低價收購行動電源，實際上卻是將其轉賣牟利。

東莞一家回收企業的業務經理坦言，「我們從機場收回的貨品外觀都很新，這12袋是從雲南來的，挑走一部分，已經賣掉不少，剩下的是比較舊的貨。」

但內媒記者採訪了解到，從26日起已經有很多機場開始執行這一政策，不少沒有3C認證的充電寶只能被留在機場。（新聞晨報）

央視報道，這些不合規的行動電源在市場上極為搶手。在採訪過程中，有多名買家不斷致電該業務經理，向他詢價、下單，再透過逐層分銷的模式，流向二手交易平台、地攤以及縣城、鄉鎮的手機店等管道。

賣家稱，由於即將開學，學生族群成為主要客戶，不少賣家為此正在提前囤貨。記者強調，這些賣家對於貨源顯得很有信心，更稱「不愁沒貨」。

網民點睇：

啊？機場扣押的充電寶，理論上沒有所屬權，只能保管。這是不是已經涉嫌侵佔了？能認為用戶是丟棄嗎？

有沒有搞錯，把人家買的東西收走了，聲稱會做處理，結果流向二手平台又售賣。既然如此還如還給旅客 。

我家在浦東機場邊上，見過一個老太擺攤賣各種刀具剪刀，說是機場海關沒收的。

